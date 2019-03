Acusado de deixar rapaz paraplégico vai a júri

Senta no banco de réus nesta quinta-feira (21), no Tribunal do Júri de Cascavel, Marcelo Teodoro, de 31 anos, acusado de tentativa de homicídio qualificado.

O crime foi cometido em julho de 2018, na região da Praça da Bíblia, em Cascavel. Marcelo foi denunciado como o principal agressor entre um grupo de dez pessoas que agrediram Michel dos Santos Silva. A vítima teve ferimentos graves e permaneceu na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU por um longo período e ficou paraplégica, com a perda de movimento das pernas, por conta dos traumas sofridos.

Marcelo foi identificado com a ajuda de câmeras de segurança e teve mandado de prisão preventiva expedido pouco depois do crime.

Ele já tem passagem por crimes como roubo, porte de arma de calibre restrito e tráfico de drogas.

O acusado foi preso em agosto do ano passado no Distrito de Agocafeeira, em Céu Azul, e permanece detido desde então.