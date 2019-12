Ações de combate à dengue são reforçadas em todo o Estado

As 22 Regionais de Saúde do Estado reforçam nesta semana a necessidade da intensificação das ações de prevenção e combate à dengue em todos os municípios do Paraná. A mobilização entre 02 e 07 de dezembro acontece a partir recomendação da secretaria estadual e do Ministério da Saúde. O Dia D será neste sábado (07).

As atividades antecedem o período de maior ocorrência da dengue, que é o verão, e têm foco na eliminação dos criadouros do mosquito transmissor da dengue. Doze municípios do Estado estão em situação de alerta e oito já vivem epidemia da doença, com uma morte confirmada no final do mês passado e outra em investigação no município de Nova Cantu, região Centro-Oeste.

As equipes das Regionais de Saúde forneceram, anteriormente, apoio técnico tanto para os eventos como para as atividades práticas de remoção de focos e manejo clínico da dengue. Para os eventos desta semana, a secretaria estadual também encaminhou 2 milhões de folderes para as Regionais Saúde distribuírem aos 399 municípios.

“Nossas ações de prevenção são contínuas e, por meio das Regionais de Saúde, apoiamos e participamos durante o ano inteiro das ações que as secretarias municipais realizam para combater a dengue. Sabemos que 72,9% dos criadouros do mosquito ainda estão nos domicílios, nos recipientes que acumulam água parada e são passíveis de remoção”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Ele alerta que a participação da população é essencial. “Precisamos urgentemente da participação da população para eliminação dos focos, acabando com o ciclo de proliferação. Este hábito deve ser diário, independente da temporada”.

A maior incidência da dengue tem relação direta com a temperatura e a incidência de chuvas. A associação destes dois fatores é ainda mais expressiva a partir do segundo até o quarto mês do ano. Por isso, a campanha é intensificada. “Os recipientes deixados nos quintais, como pneus descartados, vasos de plantas, garrafas plásticas, latas, sucatas e materiais de construção, acumulam água da chuva e se transformam em lugares propícios para a proliferação do mosquito. Ele também se prolifera na água suja, em fossas abertas e sem tela no respiro”, explica a coordenadora de Vigilância Epidemiológica da secretaria estadual, Ivana Belmonte.

“São informações que repetimos diariamente em palestras, veículos de comunicação e por meio de nossas equipes técnicas e visitas domiciliares realizadas pela vigilância dos municípios”, complementa Ivana. “É essencial agora que exista uma mudança de atitude coletiva para a eliminação dos focos e criadouros”.

O Paraná registrou até esta semana 1.869 casos confirmados de dengue e mais de 12 mil notificações para a doença. Este monitoramento começou em 28 de julho deste ano.

SEMANA – Entre as várias ações promovidas nesta semana, com apoio das Regionais de Saúde, estão palestras e atividades de orientação nos municípios de Colorado, Santa Inês, Ângulo e Santo Inácio, que integram a 15ª Regional de Maringá; a distribuição de panfletos em Irati, sede da 4ª Regional, e atividades para estudantes nos municípios de Pitanga, que faz parte da 5ª Regional de Saúde de Guarapuava, e de Arapoti, pertencente à 3ª Regional de Ponta Grossa. Nesta quinta e sexta-feira (05 e 06) um grande mutirão de limpeza acontece em Nova Cantu.