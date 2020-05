Assembleia Legislativa já arrecadou 435 cestas básicas para doação

As primeiras 435 cestas básicas compradas em uma ação solidária dos servidores da Assembleia Legislativa do Paraná começaram a ser entregues na sede do Poder Legislativo nesta quinta-feira (14). A iniciativa faz parte da Campanha Cesta Solidária Paraná, promovida pela Superintendência Geral de Ação Solidária do Governo do Estado, que tem como objetivo mobilizar os servidores na arrecadação de alimentos e cestas básicas que serão distribuídos para famílias em vulnerabilidade.

A mobilização dos servidores começou depois que o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), recebeu na última segunda-feira (11) o pedido da primeira dama do Estado, Luciana Saito Massa, para que os servidores do Legislativo também participassem da campanha (saiba mais). Além da Assembleia, são parceiros da iniciativa o Tribunal de Justiça do Paraná, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e o Ministério Público do Paraná.

Sensibilizados com o sofrimento de milhares de famílias que enfrentam as dificuldades ocasionadas pela pandemia do coronavírus, os servidores se organizaram para que fosse possível contribuir evitando aglomerações e também mantendo o distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde. Dessa forma, as doações estão sendo concentradas no saguão do Prédio Administrativo da Assembleia e depois serão entregues diretamente para a Superintendência Geral de Ação Solidária. A arrecadação dos donativos também acontece simultaneamente em todo o estado em locais identificados ou nos quartéis do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar ou nas sedes da Defesa Civil.

A Defesa Civil estadual é a responsável por selecionar as famílias que serão contempladas com base em critérios técnicos e fará a entrega dos donativos.