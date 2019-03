Ação do TCE-PR faz com que Assis reduza quase R$ 1 milhão de licitação

Assis Chateaubriand – O Município de Assis Chateaubriand conseguiu reduzir em R$ 994.400 o valor máximo previsto para uma licitação após seguir recomendações feitas pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná). Por meio da fiscalização preventiva, o órgão detectou falhas no edital do Pregão Eletrônico 17/2019, cujo objetivo é a contratação de serviços de manutenção asfáltica.

Ao analisar o documento, a Cage (Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão), unidade técnica do TCE-PR responsável pela fiscalização preventiva das ações praticadas pelos administradores públicos do Paraná, detectou a presença de duas inadequações.

A primeira delas se tratava da previsão de obtenção de preço máximo unitário por meio de pesquisa de preços no mercado. Na verdade, tal alternativa só pode ser utilizada de forma complementar, quando inexiste a possibilidade da adoção de tabelas de preços referenciais – o que não era o caso.

Também era irregular a ausência, no edital, de composição de custo unitário do serviço. De acordo com os técnicos da Cage, esse tipo de falha oculta as premissas adotadas para a formulação do orçamento, algo que, além de prejudicar os licitantes, traz prejuízo às atividades de controle sobre a destinação de recursos públicos.

O Município reconheceu as falhas e corrigiu o edital. Com isso, já na fase de lances, a melhor proposta alcançou o valor de R$ 5.199.999,60 – ou seja, 26,75% inferior à quantia máxima de R$ 7.099.920 proposta na primeira versão do edital.