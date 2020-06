Ação conjunta prende 15 pessoas por tráfico em Toledo

Uma ação da “Operação Sirius” realizada entre policiais militares do 19º Batalhão em conjunto com a Polícia Civil levaram a prisão de 15 pessoas envolvidas no tráfico de drogas em Toledo e região na manhã desta quarta-feira (24).

Foi divulgado pela Polícia Civil que, dos 40 mandados expedidos, hoje foram presas 15 pessoas ligadas a essas organizações criminosas, outras 16 já estão no sistema prisional e foram presas durante as investigações que contam com apoio, inclusive, de órgãos de segurança de outros estados.

Além das prisões, na ação desta quarta-feira (24) foram apreendidos aproximadamente 8 kg de maconha na residência de um dos alvos, diversos objetos relacionados ao tráfico e oito veículos objetos de sequestro judicial.

As investigações e diligências da “Operação Sirius” ainda continuam, com o objetivo de localizar outras pessoas que possam estar envolvidas.

Ações como esta demonstram a importância da integração entre as forças policias e demais instituições no combate ao crime organizado.