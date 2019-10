Abandono: Mãe recebe tratamento e deve visitar os filhos

Crianças abandonadas _as_ (2)

A mãe dos quatro menores encontrados abandonados em uma casa sem luz, água nem comida no Bairro Santa Felicidade, em Cascavel, na noite de domingo (13) também está recebendo atendimento dos profissionais do Programa Família Acolhedora.

Ela procurou o Conselho Tutelar dizendo que havia saído de casa em busca de emprego em Toledo e que teve dificuldades para retornar a Cascavel, e que por isso teria deixado as crianças sozinhas. “A mãe está sendo acompanhada pela equipe de psicólogos e assistentes sociais do programa. Aos poucos, outros integrantes da família vão sendo localizados e também serão acompanhados, como é o caso de um tio das crianças, que já está recebendo atendimentos”, afirma a psicóloga da Secretaria de Assistência Social do Município, Maira Cabreira.

A mãe, ao contrário das crianças, não permanece abrigada no programa. Ela recebe a assistência e retorna para casa.

Ainda de acordo com a psicóloga, uma visita monitorada deve ser marcada nos próximos dias para que mãe e filhos se reencontrem. O encontro será na sede do programa, com hora marcada e sob o acompanhamento de profissionais.

Conforme as informações levantadas pela Rede de Proteção, a mãe não tem emprego fixo. Vizinhos disseram que ela tem envolvimento com prostituição e a Polícia Civil suspeitava que ela teria relação com drogas. Essas informações ainda não foram apuradas durante o acompanhamento da mãe.

Como as crianças estão?

A psicóloga esclarece que os quatro irmãos estão na casa de uma Família Acolhedora, e demonstram preocupação com a mãe. “Elas acompanharam pela imprensa a repercussão do caso e se mostram preocupadas com a mãe. Elas não mostram desaprovação, mas querem que ela fique bem. E entendem o motivo pelo qual foram retiradas da casa e acolhidas”, garante Maira.

Os pais das crianças, que moram em Toledo e em Foz do Iguaçu, ainda não foram localizados.

Investigação

Já o Nucria (Núcleo de Proteção à Criança de Adolescente Vitima de Crime), que investiga o caso, limitou-se a informar que a mãe ainda não se apresentou e que só deve se manifestar depois que o caso for solucionado para não atrapalhar o andamento das investigações.

O caso

Os quatro menores foram recolhidos pelo Conselho Tutelar na noite de domingo (13) após a Polícia Militar ter sido acionada por vizinhos. As três crianças (de dois, seis e nove anos) e o adolescente de 14 anos estavam sozinhos na casa cheia de lixo, no escuro, sem água nem comida.

Os quatro foram encaminhados a uma Família Acolhedora até que a situação seja apurada e definido um lar definitivo.