A saia jeans está com tudo! Confira dicas para usar a peça

O jeans é um tecido bastante democrático, já que está presente nos guarda-roupas das pessoas das mais diferentes classes sociais. Outro detalhe importante é que os mais diferentes shapes podem adotá-lo, desde os mais magros aos mais gordinhos.

Além disso, o jeans é um dos tecidos mais versáteis inventados pela humanidade. Isso porque ele pode ser usado nas mais diferentes peças, desde as clássicas calças, até camisas, vestidos e shorts, por exemplo. E se tem uma peça que está fazendo sucesso já há um tempo é a saia jeans.

Quer saber como adotá-la e deixar o seu look descolado e super contemporâneo? Nós temos algumas dicas bem bacanas para você!

Diferentes saias jeans

As saias jeans podem variar bastante e não é apenas no comprimento não, a lavagem do tecido e a cor do jeans também dão um ar repaginado para as peças.

Lavagem do jeans

Você com certeza já deve ter ouvido o termo lavagem do jeans, não é mesmo? Bem, este é o processo que dá algumas características ao tecido, além da cor. Alguns processos de lavagem podem criar variações de tonalidade dentro de uma mesma tonalidade, por exemplo.

No caso das saias jeans, é possível encontrar peças em tecidos mais claros, puxando para o azul-claro/branco e peças de tonalidade mais escura, como o azul-marinho.

É válido observar que as peças mais claras podem ter lavagens que lembram o jeans usado nos anos 1990, o que pode dar um ar retrô para as peças.

Comprimento das saias jeans

Outra característica que varia bastante é o comprimento das peças. Embora as minissaias tenham se popularizado nos anos 2000, elas nunca saíram de moda e podem ser usadas mesmo no inverno, com meias de seda e ankle boots, por exemplo.

Mas se você quer uma peça que une duas tendências fashion é a saia jeans midi. O comprimento midi, vale lembrar, não é o abaixo do joelho não, é aquele que fica no meio da panturrilha, portanto, é uma saia um pouco mais longa e, para quebrar um pouco o ar sisudo, é possível usar um cropped ou uma blusa mais justinha.

Cintura

Se você acompanha as tendências fashion já deve ter percebido que a cintura alta, muito usada nos anos 1990, voltou a ser utilizada. Se você quer criar uma silhueta diferente, pode optar, por exemplo, pela saia jeans de cintura alta e adotar outros elementos clássicos, como a camisa e a gola rolê, por exemplo.

Quando adotar a saia jeans

Que ela é uma peça que está na moda você já percebeu, a questão é quando usá-la, certo? Bem, como já dissemos o jeans é um tecido muito versátil e pode ser adotado nas mais diferentes ocasiões, desde os eventos mais informais, do dia a dia, até no ambiente de trabalho.

Situações mais informais

Para compromissos do dia a dia, a saia jeans é uma baita aliada, sobretudo por causa do conforto. É possível combiná-la com camisetas de diferentes estilos, como as de manga curta ou as do tipo ombro a ombro.

Se estiver mais frio, por exemplo, manga longa e gola rolê são boas pedidas. Também é legal combinar com jaquetas de couro ou as do tipo bomber. Nos pés, botas e tênis são boas escolhas.

Situações mais formais

E quem disse que a saia jeans não pode ser usada em uma situação mais formal? Neste caso, é legal pensar em combinações que quebram um pouco a informalidade do tecido. Camisas com tecidos mais refinados, como o cetim, por exemplo, podem desempenhar bem esse papel.

Interessante também pensar em acessórios que dão um up na produção, como sapatos scarpin e bolsas de couro.

Como usar a saia jeans

Quer ficar fashion com a saia jeans e não sabe como? Nós vamos te ajudar com algumas dicas.

Saia jeans e animal print

Quer um combo de tendências arrasadoras? Pense, então, em uma saia jeans com uma blusa com estampa animal print. Se você escolher uma saia mais comprida, pense em uma blusa mais curta ou mesmo mais justinha no corpo, como o cropped. Nos pés, o tênis é outro detalhe altamente elegante e fashion.

Saia jeans com jaqueta de couro

Se estiver um pouco mais frio, você escolher uma saia mais comprida, como as de comprimento mídi. Para evitar a sensação de frio, opte por meias calças. E, para se esquentar de vez, é legal pensar em uma jaqueta de couro. Nos pés, ankle boots ou mesmo um scarpin.

Pronta para arrasar com a saia jeans?