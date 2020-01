A formação de engenheiros florestais no oeste e no sudoeste do Paraná

Por Eleandro José Brun

As regiões oeste e sudoeste do Estado do Paraná se caracterizam por aspectos típicos como a colonização relativamente mais recente, com exceção de alguns núcleos, uma agropecuária intensiva e forte, formação cultural fortemente influenciada pela cultura gaúcha, mas com outras influências importantes, formações urbanas em consolidação, entre outros aspectos que as tornam únicas, creio que em nível de Brasil. As regiões, somadas, atingem uma população de quase 2 milhões de habitantes (17,1% da população do Paraná).

Em 2008, na UTFPR Câmpus Dois Vizinhos foi criado o primeiro curso de Engenharia Florestal na região sudoeste paranaense. Em 2009, com a criação da Aefos (Associação dos Engenheiros Florestais), optamos por abranger, em sua denominação e estatutos, também a região oeste do Estado, colocando como foco de atuação as duas regiões, tanto porque não havia (e ainda não há) cursos de Engenharia Florestal na região oeste e também para congregar os profissionais dessa região, atuando em local mais afastado da capital do Estado.

Localizado no sudoeste do Paraná, mas com foco de atuação em todo o Brasil e também com convênios internacionais de dupla diplomação e cooperação em andamento, desde 2008 ocorre a formação de engenheiros florestais na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Dois Vizinhos, sendo hoje um dos melhores cursos de Engenharia Florestal do Brasil, segundo as avaliações oficiais do Ministério da Educação. O oeste e o sudoeste do Paraná, assim como todo o Brasil, apresentam forte demanda de atuação do engenheiro florestal, pois não se admite, atualmente e aspecto cada dia mais presente na sociedade, que as atividades humanas não tenham foco na sustentabilidade, considerando, agora e no futuro, o componente ambiental antes mesmo do social e do econômico.

Tendo um foco amplo de conhecimento, na flora, fauna, solo, água, ar e fogo, o engenheiro florestal formado na UTFPR poderá atuar no mercado de trabalho em diversos setores, tais como em cooperativas e empresas agropecuárias (implantação, condução e manejo de florestas para produção de biomassa energética, serviços florestais etc) e de serviços (serviços ambientais, licenciamento florestal e ambiental, recuperação de áreas degradadas, conservação de rios e nascentes, arborização e paisagismo), empresas florestais (serrarias, marcenarias, carvoarias, fábricas de celulose e papel e em qualquer fábrica de produtos a base de madeira), empresas de serviços florestais e ambientais (em toda a gama de atuação do engenheiro florestal), empresas de topografia e georreferenciamento (medições de áreas rurais e urbanas, produção de mapas temáticos, uso de GPS, sistemas de informações, drones, entre outras tecnologias), ervateiras e indústrias de produtos florestais não madeireiros (toda a cadeia produtiva da erva-mate, pinhão, frutas e plantas medicinais, condimentares e aromáticas), órgãos públicos municipais, estaduais e federais (paisagismo e arborização, meio ambiente, programas de fomento florestal, programas de conservação e uso de recursos naturais, assistência técnica, educação ambiental, gestão de áreas naturais protegidas, entre outros), em escolas técnicas, universidades, órgãos de extensão e pesquisa (ensino, pesquisa e extensão).

Entende-se dessa análise que o engenheiro florestal é um profissional de atuação ampla e completa, capacitado tanto para atuar no meio produtivo florestal e agropecuário como também nos setores de meio ambiente. Todas as suas ações podem ser realizadas tanto na pesquisa, ensino, assistência técnica, gestão, produção, consultoria, perícias, engenharia e construções rurais, projetos e execução de obras e serviços. O engenheiro florestal é integrante do sistema Confea/Crea/Mútua, tendo sua ação respaldada e fiscalizada por este sistema, de extrema importância para a sociedade.

Eleandro José Brun é engenheiro florestal, presidente da Aefos/PR e professor da UTFPR Câmpus Dois Vizinhos – aefospr@gmail.com.