6º Festival de Ecoturismo em Porto Mendes é um sucesso

Ao findar as atividades do 6º Festival de Ecoturismo, realizado de sexta-feira (15) até domingo (17), a comissão organizadora fez uma avaliação positiva do evento em todos os aspectos. Lembrando que foi uma promoção da prefeitura rondonense, com o envolvimento das secretarias municipais, e da Proem (Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon). Contou também com o apoio de importantes entidades organizadas do município, que tiveram papel fundamental na organização.

A programação iniciou na sexta-feira, com o ciclismo da sede do município até Porto Mendes, promovido pela Associação Rondonense de Ciclismo (ARC). “Reunimos grande número de ciclistas, que puderam conhecer um pouco mais do interior rondonense. Belas paisagens e um excelente evento”, apontou Carlos Kracke, presidente da ARC.

No sábado (16) aconteceu o 5º trilhão de motos, organizado pelo grupo Coyotes, de Porto Mendes. Cerca de 150 trilheiros participaram. “Ano que vem queremos estar juntos novamente, batendo novos recordes de participantes. Só tivemos elogios da excelente organização do Ecoturismo. Parabéns a todos”, enfatizou Rogério Biesdorf, integrante do grupo Coyotes.

Os jipeiros deram show nos três dias do evento, com muito barro e emoção. A atividade foi organizada pelo Jeep Clube de Marechal Rondon. “A estrutura foi top demais. Tivemos todo o apoio necessário e com isso conseguimos levar ao público um pouco desta nossa paixão. Que venha 2020”, relato de Roberto Thomé, do Jeep Clube.

O Sul Brasileiro de Jet Ski teve disputas emocionantes, com a presença de importantes pilotos, inclusive, campeões mundiais. Excelente público se acomodou nas arquibancadas instaladas as margens do lago. Um dos vitoriosos da etapa de Marechal Cândido Rondon foi Daniel Matzenbacher, de Porto Alegre (RS), que em depoimento destacou que foi uma das melhores etapas já realizadas. “Foi um evento muito show, que surpreendeu. A estrutura foi magnífica, digna, inclusive, de sediar um campeonato brasileiro. Marechal Rondon está de parabéns”, declarou o piloto.

Uma atração à parte, após as baterias do Sul Brasileiro, foi a apresentação de flyboard. Surpresa que levou o público aos aplausos pelas manobras ousadas que foram realizadas.

Os shows musicais também atraíram bom público. Teve músicas para todos os gostos em arena especialmente instalada para esta finalidade. A criançada se divertiu com as atividades recreativas, também disponíveis nos três dias de evento. Já no domingo, aconteceu também exposição de carros antigos, como Opalas, Caravans, Fuscas, Kombis, Chevettes, entre outros.

Paralelo a tudo isso, praça de alimentação e o excelente atendimento oferecido pelos comerciantes locais aos veranistas que estiveram no camping e também aos visitantes que foram no parque de lazer de Porto Mendes. Ao findar dos dias, o pôr do sol exuberante brindava os visitantes com um cenário magnífico.

O secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Sérgio Marcucci, agradeceu a todos os envolvidos na organização do evento. “Foi um evento organizado por várias mãos. Os grupos organizados do município tiveram participação fundamental em todas as atividades. Toda a programação foi realizada com grande sucesso e aprovação do público. Agradecimento especial também às secretarias envolvidas. Com certeza no ano que vem teremos muito mais”.

O presidente da Proem, Anderson Loffi, também destacou que todas as atividades foram realizadas com grande sucesso e a avaliação dos participantes é muito positiva. “Um evento de enorme sucesso em todos os sentidos. É assim que avaliamos o 6º Festival de Ecoturismo. Chegamos a esse entendimento através dos depoimentos que tivemos dos visitantes, dos participantes das atrações, dos comerciantes de Porto Mendes, parceiros, veranistas que estiveram acampados no parque de lazer, enfim, de todos que participaram. Recebemos um feedback extremamente positivo. Foi um final de semana maravilhoso. O Ecoturismo já está no calendário dos grandes eventos do município”.

Anderson lembrou que o foco agora é quanto as atrações para a virada de ano no lago municipal e em Porto Mendes. “Estamos programando shows e queima de fogos, para comemorar o ano que se passou e entrar em 2020 com tudo. A população de Marechal Rondon merece”.

Já o prefeito Marcio Rauber destacou que um dos objetivos de levar eventos grandiosos como o Ecoturismo para Porto Mendes, é para que o comércio se fortaleça cada vez mais. “O parque de lazer é muito importante para as empresas de vários segmentos daquele distrito. Por isso, temos a obrigação de levar eventos que são prestigiados por muitos visitantes. O 6º Festival de Ecoturismo foi um megaevento, com inúmeras atividades. O público compareceu e pôde prestigiar importantes atrações”, destacou.

Fonte: Dep. de Comunicação/Prefeitura de Marechal Cândido Rondon