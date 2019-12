6ª edição do livro “anjos do bem” será lançado em Cascavel

No próximo dia 10 de dezembro, a partir das 18h30, no auditório da ACIC – Cascavel (R. Pernambuco, 1800 – Centro), será realizado o lançamento da 6ª edição do livro Anjos do Bem. Escrito por crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer infantojuvenil na Uopeccan de Cascavel.

Neste ano, o tema da obra é “As Aventuras de Coragem dos Guerreiro da Uopeccan”, uma menção as histórias dos pacientes da Uopeccan. Segundo o Presidente do Complexo Hospitalar Uopeccan, Sr. Leopoldo Nestor Furlan, o livro é o resultado do trabalho que vem sendo realizado desde a fundação da instituição, “o livro conta histórias reais de crianças e adolescentes que estão na batalha contra o câncer infantojuvenil e histórias de quem venceu o câncer. A obra se torna uma reflexão de vida para quem lê, pois adquirindo o livro ele não está apenas ajudando a Uopeccan e sim a si mesmo, pois cada história nos faz refletir sobre a vida”, diz.

O Presidente do Conselho Superior do Complexo Hospitalar Uopeccan, Sr. Ciro Antonio Kreuz, participa da organização desde 2014, ano de lançamento da 1º edição do “Anjos do Bem”. “É uma satisfação poder viver e acompanhar a vida destes pequenos pacientes que fazem história no livro. Cada criança e adolescente descreve a sua realidade de vida aqui dentro da Uopeccan. A participação do paciente para o desenvolvimento do livro é positiva, pois ele se sente alegre em ver sua história no livro, e, isso o beneficia, fazendo com que a recuperação alegre e saudável”, comenta.

A programação se inicia às 16h onde nossos pequenos autores participarão da sessão de autógrafos e fotos, após, acontecerá o cerimonial oficial de lançamento às 18h30, aberto ao público e contará com a participação de autoridades como o Prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos, a Chefe do Núcleo Regional de Educação de Cascavel, Luciana Paulista da Silva, Secretario de Educação e Esporte do Estado do Paraná, Renato Feder, Presidente do Conselho Superior do Complexo Hospitalar Uopeccan, Ciro Antônio Kreuz e a oncologista da oncopediatria, Dra. Carmem Fiori.

Durante o lançamento oficial haverá atrações para compor o lançamento da 6º edição do livro “Anjos do Bem”, a banda do exército fará três apresentações, e para finalizar, a apresentação dos nossos pequenos guerreiros com a canção “Aleluia”.

Os livros serão comercializados no auditório da ACIC e, posteriormente poderão ser adquiridos pelo site da Uopeccan ( uopeccan.org.br ) ou no Núcleo Solidário (Rua Potiguaras, 880 – (45) 2101-7002).

O LIVRO

Em 2014, o senhor Valdir Salvador trouxe a sugestão da criação de um livro que oferecesse recordações aos pacientes e, também, arrecadação financeira para a Instituição. Naquele mesmo instante o Conselho do Hospital aderiu a ideia e no mesmo ano, o Hospital lançou a 1º edição do livro Anjos do Bem. O principal objetivo é valorizar crianças e adolescentes que fazem tratamento na Uopeccan. “É um projeto maravilhoso, que oportuniza eternizar histórias de pacientes do Hospital do Câncer Uopeccan. Sou grata a Deus pela oportunidade de conviver com pessoas que nos fazem refletir em relação a vida, aos valores, a tudo que realmente é importante. Estamos na sexta edição, é um desafio reunir os textos, as professoras do Sareh tem um papel fundamental neste projeto, devemos lembrar do idealizador Valdir Salvador e a dona Rose, as crianças ficam na expectativa da publicação do livro, que também serve de consolo para as famílias que receberam o diagnóstico recente”, destaca a gerente de Assuntos Institucionais da Uopeccan, Kelyn Aires.

Desde a primeira edição, o livro vem contando histórias de luta e vitórias, e com o dinheiro arrecadado com a venda das obras, é possível promover melhorias no Hospital. O projeto para o próximo ano, é custear a reforma da brinquedoteca da oncopediatria, que será possível através da doação da população e, consequentemente com a venda dos exemplares da 6º edição.

A 6º edição da obra contou mais uma vez com o apoio significativo do SAREH (Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar) e revisão da senhora Rosangela Alves da Silva e Camila Machado, com a coordenação de Kelyn Aires. Para participar do lançamento no dia 10 de dezembro, não é necessário ter convite. A entrada é aberta ao público.