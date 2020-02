5 opções de top para usar no verão 2020

5 opções de top para usar no verão 2020

O top é o queridinho dos últimos verões e, no de 2020, continua sendo uma das principais tendências. Não tinha como ser diferente: férias, calor e carnaval têm tudo a ver com a peça. Entretanto, algumas pessoas ainda resistem a esse modelo de blusa por não estarem satisfeitas com os seus corpos.

Felizmente, há vários tipos de tops, como o top faixa, ciganinha, de amarração, cruzado e de um ombro só. Esses são apenas alguns, porém, certamente, apenas essa pequena seleção é suficiente para agradar a todos os gostos.

Veja 5 opções de tops para usar e arrasar no verão 2020

Talvez você não tenha relacionado os nomes às peças, mas fique tranquila! Confira, logo abaixo, tudo sobre cada um dos tipos citados e invista no modelo que mais tiver a ver com você.

1. Top faixa

Disponível em versões tomara que caia e com alças, o top faixa é um modelo simples, em formato retangular, porém possui um grande apelo fashion.

A peça cai muito bem com jeans, shorts e saias, criando produções mais despojadas e casuais. No entanto, para a composição de looks mais sofisticados, aposte em calças de alfaiataria.

E, para quem não se sente confortável com tanta pele à mostra, há ainda a opção de usar o cropped sob um salopete ou jardineira, ou então de usar outra peça sobreposta, como blazer ou colete.

2. Top ciganinha

O decote ombro a ombro é uma tendência que tem como musas inspiradoras as mulheres nômades, charmosas e misteriosas. A cada ano, as peças em ciganinha recebem releituras e, em uma dessas, foi produzido o modelo em top.

O top ciganinha é uma peça extremamente confortável e que apresenta um certo volume nas mangas. Por esse motivo, é recomendado que calças como pantalonas sejam evitadas por quem possui quadril largo.

Porém, é uma peça extremamente versátil, que pode ser usada tanto em looks mais praianos e despojados como também em looks chiques e sofisticados.

3. Top de amarração (Tie top)

O tie top — ou, simplesmente, top de amarração — nada mais é do que uma peça que possui um nó bem casual na frente, no estilo “faça você mesma”.

Com a promessa de desbancar as famosas ciganinhas e se transformar no xodó das brasileiras, o top pode ser combinado de inúmeras formas, sem dar muito trabalho.

A peça orna bem com saias e shorts de tecidos leves e cintura alta, mas também fica ótima quando usada em conjunto com o jeans.

4. Top cruzado

Os tops cruzados possuem muitas variações, indo desde o modelo em X — formado por duas tiras — até o modelo em V — com o decote mais fechado e aberto na parte de baixo.

Além disso, também há versões ombro a ombro, de alças, de manguinhas tradicionais e sem mangas.

Todos esses tipos podem ser usados com partes de cima mais volumosas, como saias em evasê, calças mom jeans e shorts boyfriend, pois, no geral, é uma peça bem estruturada que se ajusta perfeitamente ao corpo.

5. Top de um ombro só

Por último, entre todos os modelos já citados, o top de um ombro só é o menos óbvio e, sem dúvidas, o mais sofisticado. Esse tipo de decote já é bem conhecido pelo público feminino, no entanto, em tops, ainda não foi tão popularizado.

Cortes assimétricos também são uma forte tendência de moda. Além disso, a peça destaca a saboneteira — considerada por muitos como a parte mais bonita do corpo — e alonga a silhueta, dando, discretamente, um ar mais sensual ao look.

Por mais que o modelo possa ser usado com jeans em composições mais despojadas, peças como calças de alfaiataria de cós alto realçam ainda mais a beleza e a elegância do top, sendo uma aposta certeira para ocasiões mais importantes.

