Fazer Medicina é o sonho de centenas de milhares de estudantes no Brasil. A concorrência por vagas nas faculdades é muito alta e todo ano os vestibulares têm os maiores índices de candidato/vaga.

Após os seis anos de graduação, o aluno de Medicina precisa realizar residência médica para direcionar sua atuação na profissão. Essa modalidade já é considerada uma pós-graduação na Medicina pelo Ministério da Educação. Assim como as pós-graduações lato sensu, o objetivo da residência é focar em uma especialização para a carreira.

A Quero Bolsa fez um levantamento com os cursos de pós-graduação na Medicina mais procurados no site. A lista conta com diferentes áreas de especialização na Saúde.

Confira a lista das 15 pós-graduações mais procuradas da Medicina, sendo o primeiro o curso com mais buscas na plataforma Quero Bolsa:

Análises Clínicas

Esse curso prepara o profissional para atuar com análises e pesquisas laboratoriais. Ele dará o suporte para o estudante realizar análises microscópicas, diagnósticos de doenças e outras atividades em laboratórios.

Medicina Legal

A Medicina Legal é uma especialidade médica ligada à área forense. O médico legal trabalha com realização de perícias e de exames em situações em que a justiça está acionada. O curso envolve áreas das Ciências Forenses, Perícias Médicas, Psiquiatria, Direito Médico e Penal e outros assuntos relevantes para a profissão.

Perícia Médica

A pós-graduação em Perícia Médica também se relaciona à área forense. Capacita o profissional a atuar como perito.

Saúde Coletiva

O profissional da Saúde Coletiva trabalha com estratégias para lidar com a saúde da população em geral. O curso de pós-graduação engloba áreas como gestão da Saúde, Políticas Públicas, Vigilância e Legislação Sanitária.

Gerontologia

O profissional que se especializa em gerontologia busca estudar os aspectos do envelhecimento do ser humano. Esses estudos envolvem Psicologia, Antropologia, Bioética, entre outras áreas variadas.

Mamografia

Esse curso é voltado aos profissionais que buscam aprofundar os conhecimentos na Mamografia, exame de detecção do câncer de mama.

Medicina do Esporte

O curso de pós-graduação em Medicina do Esporte busca analisar os benefícios que o esporte e as atividades físicas trazem para os praticantes. Esses médicos passam exercícios físicos como meio para uma saúde equilibrada.

Psiquiatria

A pós-graduação em Psiquiatria leva o profissional da Medicina a trabalhar com diagnóstico de transtornos psiquiátricos e mentais e capacitação para oferecer tratamento aos pacientes.

Imunologia Clínica

O curso de pós-graduação em Imunologia Clínica é voltado para atividades de pesquisa e laboratoriais da área. Ele aborda os princípios da Imunologia, Ética profissional, Biossegurança, diagnóstico de doenças autoimunes e infecciosas, entre outros temas relacionados.

Ressonância Magnética

A pós-graduação em Ressonância Magnética capacita os profissionais para que trabalhem com a prática do exame. Estudos teóricos também fazem parte do curso.

Dermatologia

A pós-graduação em Dermatologia capacita o médico a trabalhar com os assuntos relacionados à pele e apêndices cutâneos, como cabelo, pelos e unhas. Além das doenças de pele, o dermatologista também trabalha com questões como queda de cabelos.

Doenças Infecciosas e Parasitárias

Essa pós-graduação traz estudos sobre agentes etiológicos de doenças. Os profissionais buscam realizar reflexões para o exercício profissional.

Neurociência

A pós-graduação em Neurociência irá estudar o cérebro e todo o sistema nervoso do ser humano.

Obstetrícia

A especialização em Obstetrícia prepara o estudante para trabalhar com o cuidado de gestantes, mães em trabalho de parto e as crianças recém-nascidas.

Fitoterapia Aplicada à Prática Clínica

O curso busca preparar profissionais a usarem a Fitoterapia, uso de plantas com fins medicinais, na prática do cotidiano clínico.