15 mortes são registradas nas rodovias durante a Operação Natal no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 15 mortos, 159 feridos e 121 acidentes no Paraná em cinco dias de Operação Natal, entre sábado (21) e quarta-feira (25).

O total de mortes registrada pela PRF no estado é 25% superior ao verificado durante o Natal de 2018, quando 12 pessoas perderam a vida. Na operação do ano passado, outras 164 pessoas saíram feridas e 131 acidentes foram atendidos.

Durante a operação deste ano, as equipes da PRF flagraram em território paranaense 137 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, 594 ultrapassagens proibidas e 86 crianças sendo transportadas sem cadeirinha. No total, 418 veículos foram recolhidos, por diferentes irregularidades.

Entre as causas dos 11 acidentes fatais registrados estão desatenção, excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, ingestão de álcool, desobediência à sinalização e presença de animais na pista.

Das 15 mortes, 14 ocorreram em situação de pista seca. A maioria dos óbitos foi registrada em trechos de pista simples (12 mortes), em retas (10) e no período noturno (9).

As duas ocorrências mais graves concentraram seis mortes (tabela abaixo). Na madrugada de domingo (22), três adolescentes morreram após o automóvel em que eles eram passageiros sair da pista e colidir contra uma árvore, na BR-272, em Janiópolis, região centro-oeste do Paraná. O motorista foi socorrido com lesões graves. Provavelmente nenhum dos ocupantes usava cinto de segurança.

Na tarde de ontem (25), outras três pessoas morreram em uma colisão frontal na BR-373, em Chopinzinho, região sudoeste do estado. Entre as vítimas mortas estava um menino de três anos e a mãe, de 23. O pai da criança foi socorrido com lesões graves. O acidente teria sido causado por uma tentativa malsucedida de ultrapassagem feita por um outro carro, cuja motorista também morreu no local.

O tipo de acidente que mais resultou em mortes foi a colisão frontal, com seis óbitos em quatro ocorrências. Dos 15 mortos, quatro eram motociclistas e um, pedestre. Em seus balanços estatísticos, a PRF contabiliza somente as mortes ocorridas nos locais dos acidentes.

Balanço da Operação Natal 2019 no Paraná:

– 15 mortos;

– 159 feridos;

– 121 acidentes;

– 137 flagrantes de embriaguez;

– 594 ultrapassagens proibidas;

– 86 crianças sem cadeirinha;

– 38,2 toneladas de excesso de peso em caminhões;

– 418 veículos recolhidos;

– 59 pessoas presas.

Fonte: PRF