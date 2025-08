Onça-parda fêmea é resgatada em árvore e devolvida à natureza

Cascavel e Paraná - Cascavel – Mais uma ação de apoio à fauna foi realizada com sucesso por técnicos do Instituto Água e Terra (IAT), nesta quinta-feira (31), desta vez em Formosa do Oeste, no Oeste do Paraná. Uma onça-parda (Puma concolor) fêmea, jovem e com aproximadamente 22 quilos, foi resgatada em segurança após ser avistada no alto de uma árvore em uma propriedade rural.

A operação contou com uma equipe de 18 profissionais, que foi mobilizada para avaliar a situação no local e definir a melhor conduta. Além do IAT, participaram da força-tarefa profissionais do Corpo de Bombeiros, do Setor de Atendimento a Animais Silvestres do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná, da Secretaria de Proteção Animal de Toledo e do Zoológico de Cascavel, além de voluntários da região.

Resgate e Avaliação da Onça-Parda

Após avaliação, os técnicos concluíram que a alternativa mais segura seria sedar o animal para possibilitar a remoção e soltura do animal em uma área de mata preservada, distante de zonas urbanas. A felina passou por exames clínicos, coleta de sangue e aplicação de microchip para identificação e monitoramento. Somente após todo o processo o animal foi reintegrado à natureza.