Cascavel e Paraná - Atender todo mundo e dar conta da fila que só cresce — esse é o drama diário da saúde pública. Não é à toa que muita gente usa a expressão “enxugar gelo” para descrever o esforço dos municípios em tentar atender uma demanda que parece não ter fim. De um lado, pacientes em busca de consulta, exame e cirurgia. Do outro, gestores e profissionais que correm contra o tempo e o orçamento apertado para manter o sistema de pé.

Mas será que esse cenário vai mudar? Ou estaremos “enxugando gelo” também no futuro? Essas perguntas foram o ponto de partida do Saúde 2050, evento realizado quinta-feira (6) em Cascavel, que reuniu médicos, pesquisadores e gestores públicos para discutir o que vem pela frente. O encontro, promovido pela Câmara Técnica de Saúde e Bem-Estar da Codesc, colocou no centro do debate como a tecnologia, a prevenção e o cuidado com as pessoas podem transformar a saúde nas próximas décadas.

“Futuro agora”

Os especialistas foram diretos: se o país quiser uma saúde pública eficiente lá em 2050, precisa começar a mudar agora. A palavra de ordem é prevenção, mas com um empurrão da tecnologia. Inteligência artificial, robôs e aplicativos podem ajudar a detectar doenças antes que elas se agravem, organizar filas e facilitar o acesso a consultas e exames. Só que, como lembraram os palestrantes, nenhuma inovação faz milagre sozinha — é preciso investir em estrutura, educação e, principalmente, em qualidade de vida.

O Saúde 2050 também chamou atenção para um ponto que vai além dos hospitais e postos de saúde: o cuidado começa nas ruas, nos hábitos e nos espaços da cidade. “Não adianta falar em saúde se o bairro não tem esgoto, se as pessoas não se exercitam e se a prevenção continua em segundo plano”, reforçaram os debatedores.

Entre tantas ideias, um consenso: o futuro da saúde não pode ser apenas sobre máquinas e tecnologia, mas sobre gente cuidando de gente. E, se depender do Saúde 2050, o trabalho para transformar essa realidade já começou.

Pensar e Planejar

César Kawakami, coordenador da Câmara Técnica de Saúde e Bem-Estar e representante da Associação Médica de Cascavel, destacou que todos os membros atuam de forma voluntária nesse trabalho, que acaba sendo um braço do Poder Público, já que os profissionais trocam experiências e apontam melhorias possíveis. “O foco não é resolver o problema de agora, mas pensar e planejar como gostaríamos que fosse, com uma visão de futuro”, afirmou.

Kawakami explicou que os membros vivem realidades diferentes e trazem opiniões diversas, mas se conectam com os mesmos objetivos, sem viés político. Segundo ele, na saúde tanto agora quanto no futuro, é necessário pensar cada vez mais na prevenção e no bem-estar humano. “Temos a nosso favor a inteligência artificial e a robótica, mas o principal é cuidar das pessoas. Este é o centro de tudo e, por isso, precisamos pensar em um cenário que se enquadre nessa realidade”.