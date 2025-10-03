Feminicídio: Juras falsas e uma dor real

Cascavel e Paraná - A violência contra a mulher, seja psicológica, emocional ou física, permanece como uma ferida aberta em nossa sociedade. Em muitas histórias, o lar que deveria ser sinônimo de segurança e afeto se torna o palco da agressão. A figura masculina, socialmente vista como provedor e protetor, em inúmeros casos se revela o opressor e, por vezes, o algoz. Pequenos gestos de humilhação, controle e desrespeito se acumulam até culminar em tragédias que interrompem vidas precocemente, deixando famílias despedaçadas.

Nesta semana, dois casos de feminicídio voltaram a chocar Cascavel e o Oeste do Paraná, expondo o quanto as relações afetivas podem esconder riscos significativos. De um lado, uma mulher que, mesmo após poucos meses de relação, acreditava ter encontrado estabilidade e um grande amor; de outro, uma esposa com casamento consolidado. Eroni Rodrigues, de Cascavel, e Jaqueline Rodrigues Pereira, de São Miguel do Iguaçu, foram assassinadas brutalmente pelos próprios companheiros, vítimas da fúria masculina que, mais uma vez, mostrou-se sem limites e sem escrúpulos.

Foto: Agência Câmara e Assessoria IJSN

O caso de Eroni

Eroni, 48 anos, foi morta na última na segunda-feira (29) dentro de sua casa, no Bairro Floresta, onde vivia havia apenas dois meses com o companheiro, Valdecir dos Santos. Amigos que acompanhavam o casal nas redes sociais ficaram estarrecidos: as declarações públicas de amor contrastavam com a realidade que acabou em tragédia.

Valdecir assassinou Eroni Rodrigues com golpes de faca e bastão, tirando a própria vida em seguida, enquanto a enteada de 13 anos dormia em um cômodo ao lado. A adolescente só tomou conhecimento da tragédia quando a Polícia Civil entrou no imóvel. De acordo com as investigações, o autor já tinha duas passagens por violência doméstica contra outras mulheres. Ainda assim, conseguiu iniciar mais um relacionamento sem que a vítima tivesse acesso a esse histórico.

O crime em São Miguel do Iguaçu

No mesmo dia, outro caso veio à tona. Em São Miguel do Iguaçu, Adriano Forgiarini, de 37 anos, foi preso acusado de matar a esposa, Jaqueline Rodrigues Pereira, também de 37 anos, com um tiro na cabeça. O crime, ocorrido em 13 de setembro, foi inicialmente apresentado como assalto, mas a investigação revelou a simulação. Jaqueline estava em tratamento contra o câncer, fragilizada fisicamente, e mesmo assim foi vítima da violência do companheiro, motivada por razões fúteis.

Estatísticas alarmantes

Os números reforçam a gravidade do problema. Em 2025, a Delegacia de Homicídios de Cascavel registrou 41 crimes contra a vida: 36 homicídios, 4 feminicídios e 1 infanticídio. Já a Delegacia da Mulher contabilizou, de janeiro a setembro, 1.344 procedimentos, 957 medidas protetivas, 1.087 inquéritos instaurados, 1.011 relatados e 560 flagrantes de violência. Cada número representa uma história de dor, medo e luta pela sobrevivência.

Sociedade do “cardápio variado”: Relações rápidas, laços frágeis

A psicóloga clínica Lalucha Alves Miyahira analisou a questão sob a ótica das relações contemporâneas. Para ela, a “era dos aplicativos” de relacionamento criou uma espécie de “cardápio variado” de opções, onde encontros imediatos se multiplicam.