Cascavel e Paraná - Elas nascem pequenas, quase invisíveis. Carregam o sonho nas costas e o colocam em marcha, grão por grão. São as formiguinhas da economia — os micro e pequenos empreendedores — que, mesmo sem alarde, sustentam a engrenagem do desenvolvimento local. Em Cascavel, no Paraná e em todo o Brasil, são elas que constroem, com persistência e suor, o alicerce de uma economia viva, pulsante e, sobretudo, humana.

A força do trabalho formiguinha

Até agosto de 2025, 67,8% dos postos de trabalho criados no Paraná nasceram dentro de pequenos negócios. Foram 108.778 vagas abertas — um número que confirma o papel dessas empresas como motor de inclusão social e geração de renda.

“Os pequenos negócios são, de fato, um motor de transformação social e econômica: geram renda local, impulsionam o consumo e fortalecem o tecido produtivo regional”, explica Rubens Palma Filho, coordenador de políticas públicas do Sebrae/PR.

No Estado, o setor de Serviços lidera essa movimentação, com mais de 37 mil contratações só nos primeiros oito meses do ano. Na sequência vêm a Indústria de Transformação, o Comércio e a Construção Civil — setores que, juntos, moldam o crescimento e a diversificação econômica paranaense.

Foto: Secom

O formigueiro de Cascavel

Em Cascavel, o formigueiro é intenso. Segundo levantamento da Receita Federal atualizado em outubro de 2025, o município tem 66.823 empresas ativas — o que equivale a uma empresa para cada cinco habitantes. Desse total, 89% são micro e pequenos negócios, com destaque para os 28.265 MEIs (microempreendedores individuais) e 25.758 microempresas (ME).

A maioria dessas empresas — 53,2% — já ultrapassou os três anos e meio de vida, uma marca que revela maturidade e resiliência. Mesmo assim, o caminho é desafiador: 41,8% das empresas fecham antes de completar cinco anos, vítimas de um ambiente competitivo e de dificuldades em gestão, crédito e inovação.

Ainda assim, o saldo é positivo. Somente em 2025, 11.536 novas empresas foram abertas em Cascavel, contra 5.853 encerramentos, resultando em 5.683 novos CNPJs no mapa da cidade. É o retrato de uma economia que, mesmo diante dos desafios, segue marchando — como um exército de formigas determinado a reconstruir o futuro todos os dias.

Um trabalho coletivo e silencioso

A metáfora das formigas se encaixa perfeitamente no cotidiano dos micro e pequenos empreendedores. Cada uma carrega sua parte — uma ideia, uma loja, uma cozinha, um aplicativo — e, juntas, constroem algo maior que a soma de seus esforços individuais.

“Temos em Cascavel um ecossistema cada vez mais estruturado para apoiar esses negócios. Atuamos com projetos voltados à indústria, ao comércio, ao agronegócio, à inovação e também à educação empreendedora. Nosso foco é ajudar o empreendedor a transformar a ideia em resultado, com planejamento e viabilidade”, destaca Danieli Doneda, consultora do Sebrae/PR.

Segundo ela, o Sebrae atua desde a base da formação empreendedora até a consolidação das empresas, com cursos, consultorias e programas de liderança empresarial. “O objetivo é fortalecer a gestão e aumentar as chances de sucesso. Afinal, ninguém cresce sozinho — e o empreendedorismo é, acima de tudo, um movimento coletivo”, completa.