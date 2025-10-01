Venda de passaportes e camarotes da 44ª Expovel inicia hoje (01)

A Expovel de portões abertos está se aproximando. De 5 a 9 de novembro, Cascavel viverá um de seus momentos mais importantes em comemoração ao aniversário da cidade. E isso só será possível graças ao apoio fundamental do Governo do Paraná, por intermédio da Secretaria Estadual do Turismo e da Prefeitura de Cascavel.

Fique ligado. Nesta quarta-feira, a organização informa que a partir das 18 horas, serão abertas oficialmente as vendas dos passaportes dos setores VIP e Camarote Amanhecer, exclusivamente pela plataforma ou site Byma. E tem muito mais: também passam a ficar disponíveis as reservas de lounges exclusivos com capacidade para 12 pessoas, que podem ser feitas diretamente com Alifer pelo WhatsApp (44) 99144-8050.

A programação artística deste ano no Parque de Exposições Celso Garcia Cid está de arrasar. Dia 6 de novembro, show com a dupla João Bosco & Vinicius. No dia 7 de novembro, será a vez de Zé Neto & Cristiano +DJ Netto. No dia 8 de novembro, apresentação em dose dupla. Primeiro, sobem ao palco Hugo & Guilherme e logo depois, Rafa Junior. E no domingo, show dedicado às crianças com Nicolas Netto. Como todos já sabem, a entrada para o setor pista é gratuita para todos os shows.