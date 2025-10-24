Cascavel e Paraná - Restam poucos dias para Cascavel e região Oeste prestigiar a maior Expovel de todos os tempos. O evento tem tudo para ser um sucesso, a começar pelas atrações e a grande novidade: entrada gratuita, inclusive para os shows com artistas de renome nacional, nos setores de pista e arquibancada. A Expovel será de 5 a 9 de novembro, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.
Para marcar em grande estilo a programação da 44º Expovel, neste sábado (25 de outubro), no Círculo Italiano, localizado no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, ocorrerá o tradicional jantar de lançamento e escolha da Rainha. Beleza, elegância, desenvoltura e simpatia sobem ao palco para avaliação de um criterioso corpo de jurados, que terá a missão de escolher a rainha entre as 10 candidatas inscritas.
Lançamento e Escolha da Rainha
Outro destaque da noite será a presença de dois representantes da beleza cascavelense. O casal Marcos Anacleto (Mister Paraná 2026) e a Miss Cascavel 2025, Camila Padilha.
Além da Rainha da Expovel, serão eleitas também a 1ª Princesa, 2ª Princesa e Miss Simpatia. Para a diretora social da Sociedade Rural do Oeste do Paraná e coordenadora do concurso, Cidinha Schimitt, o evento de lançamento é tradicional e sempre bastante prestigiado.
“Realizamos vários ensaios e uma bela coreografia para brindar a todos os presentes em uma noite especial”, destaca Cidinha, que possui longa experiência em concursos do gênero. Por 40 anos, ela foi figura importante na escolha da Rainha do Carnaval de Cascavel. A 44ª Expovel é uma realização da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, com apoio da Prefeitura de Cascavel e Governo do Paraná, por meio das secretarias de Turismo e da Agricultura.