Cascavel e Paraná - Restam poucos dias para Cascavel e região Oeste prestigiar a maior Expovel de todos os tempos. O evento tem tudo para ser um sucesso, a começar pelas atrações e a grande novidade: entrada gratuita, inclusive para os shows com artistas de renome nacional, nos setores de pista e arquibancada. A Expovel será de 5 a 9 de novembro, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid.



Para marcar em grande estilo a programação da 44º Expovel, neste sábado (25 de outubro), no Círculo Italiano, localizado no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, ocorrerá o tradicional jantar de lançamento e escolha da Rainha. Beleza, elegância, desenvoltura e simpatia sobem ao palco para avaliação de um criterioso corpo de jurados, que terá a missão de escolher a rainha entre as 10 candidatas inscritas.