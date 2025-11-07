Cascavel e Paraná - A 44ª Expovel (Exposição e Feira Agropecuária de Cascavel) promete ser histórica. Pela primeira vez, o público poderá aproveitar entrada e shows gratuitos, graças a uma parceria entre a Sociedade Rural do Oeste do Paraná e a Prefeitura de Cascavel. “É a Expovel do povo. Tem tudo para ser a melhor de todos os tempos”, garante o presidente da Sociedade Rural, Devair Bortolato, o Peninha.

A feira já começou na noite de quarta-feira (5), às 20h, com a cerimônia de abertura no pavilhão de animais, e segue até domingo (9) no Parque de Exposições Celso Garcia Cid. A programação reúne rodeio, parque de diversões, pavilhão de indústria e comércio, prova dos três tambores, mini-fazenda em parceria com a Univel, gastronomia e exposição de pequenos e grandes animais.

Atrações Musicais e Programação da Expovel 2024

A partir de sexta-feira (7), a festa esquenta com show em dose dupla de Zé Neto & Cristiano e DJ Netto. No sábado (8), sobem ao palco Hugo & Guilherme e Rafa Junior, e no domingo (9), a atração será o cantor Nicolas Netto, voltado ao público infantil, além da grande final do rodeio.