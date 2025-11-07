Cascavel e Paraná - O auditório da Sociedade Rural do Oeste do Paraná será palco, nesta sexta-feira (7), do 2º Encontro de Produtores de Leite de Cascavel. A programação inicia às 9h30 e reunirá produtores, técnicos e profissionais do setor para uma manhã de troca de conhecimento e atualização sobre temas centrais à atividade leiteira.

Entre os destaques, o pesquisador do IDR-Paraná, Vanderlei Bett, apresentará a palestra “Nutrição de Precisão de Vacas Leiteiras: do confinamento ao pasto”, abordando estratégias modernas de manejo alimentar que equilibram produtividade, bem-estar animal e sustentabilidade. Na sequência, Rafael Leal, da APCBRH (Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa), tratará do tema “Produzindo mais leite e aumentando os lucros com animais registrados”, destacando a importância do melhoramento genético e da gestão de dados na pecuária leiteira.

“A proposta do encontro é valorizar o produtor e incentivar a adoção de tecnologias e práticas que fortaleçam a cadeia produtiva do leite na região, reconhecida como uma das mais representativas do Paraná”, destaca o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o Peninha. O evento integra a programação oficial da Sociedade Rural do Oeste do Paraná e reforça o papel de Cascavel como polo de referência no agronegócio e na difusão de conhecimento técnico.

Lei Estadual

O governador Ratinho Junior sancionou nesta semana a lei 22.765/2025 , que proíbe a reconstituição de leite em pó e outros derivados de origem importada no Paraná. A nova legislação visa apoiar os produtores contra a competição desfavorável em relação às importações, que chegam ao mercado com custos menores, e teve aprovação unânime na Assembleia Legislativa.

O objetivo geral da nova legislação é proteger a cadeia leiteira no Estado, garantindo maior transparência ao consumidor paranaense. A lei determina que “fica proibido, no Estado do Paraná, quando de origem importada e quando o produto resultante for destinado ao consumo alimentar, a reconstituição por indústrias, laticínios e qualquer pessoa jurídica, de leite em pó; composto lácteo em pó; soro de leite em pó; e outros produtos lácteos”.