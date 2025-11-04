Cascavel e Paraná - Graças à uma parceria firmada com a Prefeitura de Cascavel, a Sociedade Rural do Oeste do Paraná abrirá os portões da 44ª Expovel (Exposição e Feira Agropecuária de Cascavel). Pela primeira vez na história do evento, não haverá cobrança de ingresso para acesso ao Parque de Exposições Celso Garcia Cid. E tem mais: os shows artísticos também serão gratuitos nos setores de pista e arquibancada. “É a Expovel do povo. Tem tudo para ser a melhor de todos os tempos”, diz entusiasmado Devair Bortolato, o Peninha, presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná. A abertura será nesta quarta-feira (05), a partir das 20 horas, no pavilhão dedicado à exposição de animais.



A 44ª Expovel prossegue até o dia 9 de novembro, com atrações para todos os gostos, com destaque para o rodeio, parque de diversão, pavilhão de indústria e comércio, exposição de pequenos e grandes animais, prova dos três tambores, gastronomia, mini-fazenda em parceira com a Univel, expositores e muita música boa e de qualidade.



A programação inicia nesta quarta-feira (5), com a abertura oficial na presença de diversas autoridades. Na quinta (6), show com a dupla João Bosco & Vinícius e abertura do rodeio. Na sexta-feira (7), show em dose dupla com Zé Neto & Cristiano + DJ Netto. No sábado (8), todos os olhares estarão voltados para o show de Hugo & Guilherme + Rafa Junior e no domingo, uma atração dedicada ao público infantil: Nicolas Netto. No mesmo dia, haverá a grande final do rodeio.



Realizada anualmente, a Expovel é considerada um dos principais palcos de promoção da agropecuária paranaense. Com uma estrutura ampla e programação diversificada, o evento atrai milhares de visitantes e movimenta diversos setores da economia local, como hotelaria, gastronomia e comércio.