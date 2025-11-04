Cascavel e Paraná - Graças à uma parceria firmada com a Prefeitura de Cascavel, a Sociedade Rural do Oeste do Paraná abrirá os portões da 44ª Expovel (Exposição e Feira Agropecuária de Cascavel). Pela primeira vez na história do evento, não haverá cobrança de ingresso para acesso ao Parque de Exposições Celso Garcia Cid. E tem mais: os shows artísticos também serão gratuitos nos setores de pista e arquibancada. “É a Expovel do povo. Tem tudo para ser a melhor de todos os tempos”, diz entusiasmado Devair Bortolato, o Peninha, presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná. A abertura será nesta quarta-feira (05), a partir das 20 horas, no pavilhão dedicado à exposição de animais.
A 44ª Expovel prossegue até o dia 9 de novembro, com atrações para todos os gostos, com destaque para o rodeio, parque de diversão, pavilhão de indústria e comércio, exposição de pequenos e grandes animais, prova dos três tambores, gastronomia, mini-fazenda em parceira com a Univel, expositores e muita música boa e de qualidade.
A programação inicia nesta quarta-feira (5), com a abertura oficial na presença de diversas autoridades. Na quinta (6), show com a dupla João Bosco & Vinícius e abertura do rodeio. Na sexta-feira (7), show em dose dupla com Zé Neto & Cristiano + DJ Netto. No sábado (8), todos os olhares estarão voltados para o show de Hugo & Guilherme + Rafa Junior e no domingo, uma atração dedicada ao público infantil: Nicolas Netto. No mesmo dia, haverá a grande final do rodeio.
Realizada anualmente, a Expovel é considerada um dos principais palcos de promoção da agropecuária paranaense. Com uma estrutura ampla e programação diversificada, o evento atrai milhares de visitantes e movimenta diversos setores da economia local, como hotelaria, gastronomia e comércio.
ENCONTRO SOBRE LEITE
Na programação de sexta-feira (7), o auditório da Sociedade Rural do Oeste do Paraná será palco do 2ª Encontro de Produtores de Leite de Cascavel. Com início previsto para as 9h30, o evento contará com as palestras de Vanderlei Bett, do IDR-Paraná, que falará sobre Nutrição de Precisão de Vacas Leiteiras: do confinamento ao pasto e Rafael Leal, da APCBRH, com o tema Produzindo mais leite e aumentando os lucros com animais registrados.
ESTACIONAMENTO
Nesse ano, a novidade também fica por conta do estacionamento privativo dentro do parque de exposições. A segurança privada do parque é quem fará o devido encaminhamento dos veículos para a área interna do parque. A 44ª Expovel é uma realização da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, LA Produções e Disk Shows, com apoio da Prefeitura de Cascavel, COMTUR, Governo do Paraná, Secretaria Estadual de Turismo, IDR-Paraná, Copel, Celepar, Detran-PR, BRDE, Fomento Paraná, Sanepar, Mundial Telecom e LG Importados.
Fonte: Vandré Dubiela / Comunicação SRO