Cascavel e Paraná - A 44ª Expovel superou as expectativas e se firmou como a maior e melhor edição da história. Depois de cinco dias de intensa programação — com shows, lazer e entretenimento — o evento terminou neste domingo (9), no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, com portões abertos ao público. A Expovel 2026 já tem data prevista: de 11 a 15 de novembro, durante as comemorações do aniversário de Cascavel.

De quarta até domingo, a organização estima um público entre 80 mil e 100 mil pessoas, números bem superiores aos registrados no ano passado, oscilando entre 40 mil e 50 mil pessoas ao longo de todos os dias. “A Expovel do povo foi um sucesso. Nada disso seria possível não fosse a união de importantes parceiros”, destaca o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o Peninha, fazendo uma menção aos principais apoiadores, que foram a Prefeitura de Cascavel, por intermédio do prefeito Renato Silva; COMTUR (Conselho Municipal do Turismo); Governo do Paraná; Secretaria Estadual do Turismo; IDR-Paraná; Celepar; Detran-PR; Copel; BRDE e Sanepar.

Arena coberta

Durante a premiação do rodeio e da prova de três tambores, a Sociedade Rural anunciou o projeto de cobertura da arena, transformando-a em um espaço multiuso. O projeto, assinado pela ESZ Arquitetura em parceria com a GMZ Engenharia, prevê arquibancadas próximas à arena, estrutura metálica ampla e áreas sob as arquibancadas para lojas e exposições. “Será um espaço versátil e moderno, com potencial para diversos eventos esportivos e culturais”, explicou o arquiteto Pedro Henrique.