Zucchini conquista primeiro pódio em carros de turismo

“Foi uma semana de muito trabalho da equipe depois do acidente que tive nos treinos livres. Graças ao esforço do time consegui fazer o quali e estar na pista para as corridas. Na corrida 3 larguei de 15º e fiz um corridão, com boa estratégia, fazendo as ultrapassagens no momento certo e terminando na segunda posição. Foi algo incrível que me deixa animado para as próximas etapas”, afirmou o piloto que ainda precisou superar um toque ao final da corrida 2 que fez com que perdesse algumas posições e tivesse que largar mais atrás na corrida seguinte. Com os pontos somados no Autódromo Velocitta, Lucca Zucchini entra para o top10 da classificação entre os pilotos rookies.

Curitiba – A ArtCon Racing celebrou mais um pódio na temporada da Stock Light. Desta vez, com o estreante da temporada Lucca Zucchini. O piloto paulista teve sua melhor posição de chegada com o quinto lugar no geral e segundo lugar entre os pilotos rookies. O time também contou com o bom desempenho de Mathias de Valle, que enquanto esteve na pista foi um dos principais escaladores de posições.

Mathias de Valle também mostrou desempenho competitivo ao conquistar mais de 20 posições nas duas provas de domingo. Porém, problemas no freio forçaram o abandono.

“Fico chateado por conta dos pontos que deixei de somar e que me afastou dos líderes. Na primeira corrida conseguimos escalar o pelotão e terminar em oitavo depois de ter largado de 19º em uma corrida com apenas 5 voltas de bandeira verde. Já no domingo largamos de 18º já estava disputando o top 10 quando ficamos sem freio”, contou o piloto. Com os 15 pontos somados ao longo da etapa, Mathias de Valle ocupa a oitava colocação no campeonato, com 99 pontos.

A próxima etapa da Stock Light será disputada nos dias 6 e 7 de setembro no Autódromo de Cascavel.

Sobre a SG28 Racing

O projeto SG28 Racing nasceu com uma sólida plataforma para o desenvolvimento de pilotos e profissionais que atuam no automobilismo, atuando desde o kart até as principais categorias como Stock Light e Endurance Brasil. Além de inúmeras conquistas no kart, o projeto foi campeão da Stock Light em 2024, levantando o título por equipes e de pilotos. A estrutura técnica do time está baseada em Curitiba.

Fora das pistas, o projeto fornece acompanhamento médico, psicológico, nutricional e de estratégia de carreira através de profissionais que formam o Health&Care SG28 Racing, com sede em Londrina.

Nossas parcerias são fomentadas através de empresas que adotam os métodos ESG de administração e cooperação, ampliando a responsabilidade que temos com o desenvolvimento de todos. Acreditam no nosso projeto: Artcon Construtora, D. Borcath Construções, Vogar Franquias de Loteamento, Quality Portas e Janelas em Alumínio, Colli Bikes, Padovani & Cia Incorporadora, Olho Fatal Têxtil e Moda, SG Alumínios.