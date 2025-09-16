Wellington Cirino aposta nos novos ajustes em Curvelo

O trabalho de evolução nos caminhões Iveco da Usual Racing seguem intensos e são trabalhados a cada etapa, com uma minuciosa análise de dados do rendimento em etapas anteriores e dos parâmetros na pista onde a etapa irã acontecer. No próximo fim de semana, a equipe vai disputar a sétima etapa da Copa Truck no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). A cidade localizada no centro do estado de Minas Gerais é conhecida por ter um clima quente e seco, e o traçado técnico com longo trecho de subida e curvas de baixa e de alta exige bastante dos caminhões.

Pensando em repetir as celebrações de pódio e vitória, Welington Cirino investiu o curto intervalo de tempo após a equipe disputada no Autódromo Potenza para focar em novos ajustes para o seu Iveco, que tem as marcas da Cresol, Usual Brinquedos, Librelato, Cirino Sabadin, FPT, Nexpro e Meritor.

“A equipe tem trabalhado muito no desenvolvimento, e vamos testar algumas melhorias na suspensão traseira do caminhão para ganhar mais tração nas saídas de curva. Acredito que isso pode nos trazer resultados ainda melhores”, aposta Wellington Cirino, que segue entre os cinco primeiros colocados do campeonato na categoria PRO.

As evoluções têm como objetivo fazer com que o piloto se mantenha na disputa por mais um título na Copa Truck.