Cascavel e Paraná - Mais uma vez o vôlei cascavelense terá representantes na seleção do Paraná. O time que recentemente conquistou a Taça Paraná cederá quatro atletas para as equipes estaduais que disputarão o Campeonato Brasileiro de Base.



Da equipe Sub-16 foram convocados os pontas Nicolas Almeida e João Povidaiko, e o central Pedro Lucas. Os três se apresentam para os treinamentos na próxima semana. Já pela categoria sub-18, o convocado foi o central Bernardo Klann, que se apresentará à seleção no mês de dezembro.