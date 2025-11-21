Jogadores do Vôlei Clube Cascavel foram convocados para as seleções paranaenses - Foto: Divulgação
Jogadores do Vôlei Clube Cascavel foram convocados para as seleções paranaenses - Foto: Divulgação

Cascavel e Paraná - Mais uma vez o vôlei cascavelense terá representantes na seleção do Paraná. O time que recentemente conquistou a Taça Paraná cederá quatro atletas para as equipes estaduais que disputarão o Campeonato Brasileiro de Base.


Da equipe Sub-16 foram convocados os pontas Nicolas Almeida e João Povidaiko, e o central Pedro Lucas. Os três se apresentam para os treinamentos na próxima semana. Já pela categoria sub-18, o convocado foi o central Bernardo Klann, que se apresentará à seleção no mês de dezembro.

Etapas


Neste fim de semana, boa parte dos atletas de base do Paraná estarão disputando diversas competições em várias cidades. Marechal Cândido Rondon sediará a quarta etapa do Estadual Sub-19 feminino, que também terá jogos em Irati. Os jogos da categoria no masculino acontecem em Nova Esperança e Capanema.


Vice


No Adulto, Cascavel também tem conquistado bons resultados. Este mês, o time feminino ficou com o vice-campeonato Paranaense, perdendo a final para o Sancor Maringá, representante paranaense na Superliga Feminina. O resultado é considerado excelente por conta do alto nível da equipe adversária.

