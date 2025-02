Vitória devolve entusiasmo para Serpente que prepara próximo bote com ‘pé no chão’

Lucas Serafini, autor do gol da vitória contra o América, lamentou a eliminação no estadual, mas afirmou que o time já está com outro foco. “Sabemos que não fizemos um Campeonato Paranaense bom. Porém, a equipe procurou virar a página. Este foi um gol muito importante, meu primeiro com a camisa do Cascavel , e estou muito feliz”, destacou.

A partida contra o time mineiro marcou a reestreia do técnico Tcheco no comando da Serpente, após pouco mais de dois anos desde a sua saída. Ele afirmou que o momento é de comemorar, mas também de colocar os “ pés no chão ”. “Eu tive seis dias para trabalhar, atropelei alguns conceitos para encontrar o DNA da equipe. Os atletas entenderam rápido e são os maiores responsáveis pela vitória. Estamos felizes, mas temos coisas a melhorar”, afirmou.

Cascavel - Depois da eliminação precoce na primeira fase do Campeonato Paranaense , o FC Cascavel reagiu e mostrou que o torcedor pode dar mais um voto de confiança ao time. Na noite da última quarta-feira (26), a Serpente Aurinegra venceu o América-MG por 1 a 0 e passou para a segunda fase da Copa do Brasil . Com o feito, o clube ainda garantiu uma premiação de R$ 1 milhão da CBF por avançar no torneio, além dos R$ 830 mil de participação. Os jogos da segunda fase acontecem nos dias 5 e 12 de março.

Cascavel - Reforço confirmado no FC Cascavel! Wesley Hudson chega para fortalecer o meio-campo da Serpente na sequência da temporada 2025. O volante traz em sua bagagem os títulos do Campeonato Mineiro Júnior em 2019 e do Brasileirão Sub-20 no ano seguinte. Além disso, soma passagens por Atlético Mineiro, Juventude, Rio Claro e, mais recentemente, […]

Gramado

As discussões sobre as condições dos gramados naturais e a implantação de grama sintética nos estádios de futebol têm sido destaque nas últimas semanas. Na partida entre FC Cascavel e América-MG, por exemplo, o tema foi debatido pelos treinadores. O técnico do time mineiro, William Batista, criticou as condições do gramado do Olímpico Regional. Tcheco entendeu a reclamação, mas disse que o campo não está tão ruim. “O campo não está bom como a gente gostaria, mas também não está tão ruim assim, muito longe disso. É algo que vamos arrumar para a série D. Temos cerca de 45 dias, um tempo hábil para melhorar”, rebateu.

Próximo adversário

O próximo adversário da Serpente será a Aparecidense, de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. O Cascavel terá que pegar estrada, pois decide o confronto fora de casa. “Vamos fazer uma análise do time adversário e ver como nós vamos jogar. Se posso mudar o sistema, os atletas. Se avançarmos, na terceira fase é um time grande, com jogos de ida e volta. É o nosso maior desejo, estamos próximos, mas temos muito a remar ainda”, finalizou Tcheco.