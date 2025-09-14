Vitória da Serpente coloca fogo na Taça FPF e abre nova chance para o FC Cascavel

Na estreia da Taça FPF, o FC Cascavel começou com o pé direito e venceu o Batel por 2 a 0 neste sábado (13), no Estádio Olímpico Regional.

Richard e João Pedro garantiram os primeiros três pontos da Serpente, que agora ocupa a segunda colocação do Grupo A. A liderança está com o Cianorte, que goleou o Nacional-PR por 4 a 0.

A competição é decisiva: o campeão garante a última vaga do Paraná na Copa do Brasil de 2025, servindo como uma oportunidade para clubes que não tiveram bom desempenho no Estadual e também como vitrine para times da Divisão de Acesso.