Vinícius Júnior é eleito o melhor jogador do mundo em 2024

FUTEBOL

Silvinho analisa derrota na estreia do Torneio de Verão

A primeira partida do novo elenco do FC Cascavel visando a temporada de 2025 terminou com derrota por 2 a 0 para o Cianorte, na tarde de domingo no Estádio Albino Turbay, pela primeira rodada do torneio preparatório. O primeiro gol do jogo saiu logo aos dois minutos, em um chute da entrada da área […]