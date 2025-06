Verdão estreia no Mundial e quer “evitar” surpresas

Entre os atletas que disputaram o último Mundial de Clubes da FIFA pelo Palmeiras, em fevereiro de 2022, oito continuam no elenco: o goleiro Weverton, os laterais Marcos Rocha e Piquerez, o zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Raphael Veiga jogaram as duas partidas da competição, enquanto o goleiro Marcelo Lomba, o lateral Mayke e o zagueiro Murilo estiveram no banco em ambas.

O adversário é um time tradicional do futebol europeu, mas passa longe de figurar como uma ameaça aos times que estão no Mundial de Clubes . Por isso, o Palmeiras entra em campo neste domingo (15) para tentar confirmar o leve favoritismo que tem diante do Porto, de Portugal, às 19h.

Rio de Janeiro – O Botafogo pega um dos donos da casa na estreia do Mundial de Clubes. O Seattle Sounders jogará na sua casa e tem como trunfo o gramado ruim para tentar surpreender os adversários. A principal novidade no time é Joaquín Correa, um dos cinco reforços do alvinegro. O atacante argentino chegou na terça-feira.

O Botafogo está no grupo B da Copa do Mundo de Clubes. A primeira partida do Alvinegro será contra o Seattle Sounders, às 23h (horário de Brasília) de domingo, no Lumen Field. Na sequência, os comandados de Renato Paiva vão enfrentar Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid na fase de grupos.