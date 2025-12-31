Paraná - A temporada 2025/26 do Verão Maior Paraná começou com grande participação do público. Apenas nos dias 28 e 29 de dezembro, os postos fixos de esporte e lazer do Governo do Estado registraram mais de 120 mil atendimentos. O balanço foi divulgado nesta semana pelas coordenações do programa.
Ao todo, foram contabilizados 122.376 atendimentos. Desse total, 31.772 ocorreram em atividades ativas, 75.315 em ações passivas e 15.289 nos serviços oferecidos pelos parceiros do “condomínio”, espaço que reúne serviços públicos de diversas secretarias e instituições.
Os postos fixos funcionam diariamente, das 8h às 12h e das 15h às 19h, atuando como centros de convivência esportiva e de lazer. Logo no início da operação, Caiobá se destacou como o principal ponto de concentração do público, com 59.290 atendimentos.
Na sequência aparecem Riviera, com 7.960 atendimentos; Guaratuba, 7.370; Ipanema, 6.875; Shangri-lá, 4.305; Praia de Leste, 2.030; e Paranaguá, 2.355. No Noroeste do Estado, Porto Maringá registrou 4.577 atendimentos, Porto Rico 2.095 e Porto São José 1.045.
Estrutura
Além dos postos fixos, o programa conta com uma estrutura itinerante, que leva atividades a balneários e municípios sem estrutura permanente. Apenas nos primeiros dias, as equipes itinerantes somaram 1.094 atendimentos. Já as ações promocionais registraram 14.849 participações.
O secretário estadual do Esporte e coordenador-geral do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, destacou que os números confirmam o sucesso do modelo adotado. Segundo ele, a população confia no programa e participa ativamente das ações, que reúnem esporte, lazer, cultura, serviços públicos e cuidado com as pessoas.
As atividades de esporte e lazer seguem até 1º de fevereiro nos postos fixos. A programação contempla competições, recreação, bem-estar e promoção da saúde para todas as idades.
Entre as ações oferecidas estão aulas gratuitas de ginástica, funcional e ritmos variados; recreação infantil e familiar; torneios esportivos; empréstimo de materiais; e modalidades livres como vôlei de praia, beach tennis, futebol de areia e teqball. O público também pode utilizar equipamentos especiais, como tirolesa e muro de escalada.
A temporada marca ainda o retorno do “condomínio”, espaço que integra a atuação de 14 órgãos e entidades estaduais, ampliando o acesso da população a serviços públicos durante o verão.
Entre os dias 2 e 31 de janeiro, os Palcos Sunset, instalados em Caiobá, Guaratuba, Shangri-lá, Porto Rico e Porto São José, receberão 52 shows gratuitos com artistas paranaenses. No mesmo período, seguem os Jogos de Aventura e Natureza, com 45 eventos ao longo de 13 semanas, além de grandes competições esportivas.
Operação
Toda a operação conta com equipes capacitadas de profissionais e acadêmicos das áreas de Educação Física, Turismo e Comunicação, garantindo atendimento especializado, acolhimento e segurança. Também atuam equipes de avaliação física e frentes itinerantes no Litoral e no interior do Estado.
Com grande movimento desde os primeiros dias e programação extensa até março, o Verão Maior Paraná se consolida como uma das maiores iniciativas públicas de lazer, esporte e cidadania do País, fortalecendo o turismo, a economia local e a integração entre governo e população.
Fonte: AEN