Paraná - A temporada 2025/26 do Verão Maior Paraná começou com grande participação do público. Apenas nos dias 28 e 29 de dezembro, os postos fixos de esporte e lazer do Governo do Estado registraram mais de 120 mil atendimentos. O balanço foi divulgado nesta semana pelas coordenações do programa.

Ao todo, foram contabilizados 122.376 atendimentos. Desse total, 31.772 ocorreram em atividades ativas, 75.315 em ações passivas e 15.289 nos serviços oferecidos pelos parceiros do “condomínio”, espaço que reúne serviços públicos de diversas secretarias e instituições.

Os postos fixos funcionam diariamente, das 8h às 12h e das 15h às 19h, atuando como centros de convivência esportiva e de lazer. Logo no início da operação, Caiobá se destacou como o principal ponto de concentração do público, com 59.290 atendimentos.

Na sequência aparecem Riviera, com 7.960 atendimentos; Guaratuba, 7.370; Ipanema, 6.875; Shangri-lá, 4.305; Praia de Leste, 2.030; e Paranaguá, 2.355. No Noroeste do Estado, Porto Maringá registrou 4.577 atendimentos, Porto Rico 2.095 e Porto São José 1.045.

Estrutura

Além dos postos fixos, o programa conta com uma estrutura itinerante, que leva atividades a balneários e municípios sem estrutura permanente. Apenas nos primeiros dias, as equipes itinerantes somaram 1.094 atendimentos. Já as ações promocionais registraram 14.849 participações.

O secretário estadual do Esporte e coordenador-geral do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, destacou que os números confirmam o sucesso do modelo adotado. Segundo ele, a população confia no programa e participa ativamente das ações, que reúnem esporte, lazer, cultura, serviços públicos e cuidado com as pessoas.

As atividades de esporte e lazer seguem até 1º de fevereiro nos postos fixos. A programação contempla competições, recreação, bem-estar e promoção da saúde para todas as idades.