Vasco sai na frente, mas cede empate para o Operário

Paraná - Abrindo a série de jogos que encerra terceira fase da Copa do Brasil, Operário e Vasco mediram forças nesta quinta-feira (1º/5), no estádio Germano Krüguer. E o duelo terminou empatado em 1 x 1. Nuno Moreira fez para o Gigante da Colina, mas Boschilia marcou para o Fantasma e deixou tudo igual.

As duas As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 20 de maio, em São Januário. Com o resultado, quem vencer fica com a vaga nas oitavas. Em caso de outro empate, a vaga será definida nas penalidades.

As duas equipes tiveram dificuldades em criar muitas chances ao longo da primeira etapa. Mesmo assim, o Vasco conseguiu abriu o placar com um belo gol marcado pelo atacante português Nuno Moreira. Aos 19 minutos ele aproveitou uma sobra após boa jogada da equipe e chutou colocado para fazer 1 x 0.