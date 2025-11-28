Brasil - O vencedor respira. O perdedor terá um período ainda mais difícil. A tensão é o ingrediente principal para a partida entre Vasco e Internacional, nesta sexta-feira (28), às 19h30, em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Vasco chega para a partida acumulando cinco derrotas consecutivas no Brasileirão e pode fazer com que o técnico Fernando Diniz amargue sua pior sequência de resultados na carreira. A equipe busca reencontrar o caminho das vitórias contra o Inter para afastar de vez a ameaça do rebaixamento e, assim, poder direcionar totalmente o foco para a semifinal da Copa do Brasil diante do Fluminense. Diniz terá o retorno de Philippe Coutinho, que cumpriu suspensão na última partida contra o Bahia.
Por outro lado, Tchê Tchê, que recebeu o terceiro amarelo, e David, que foi expulso, desfalcam a equipe. Com isso, o time deve entrar em campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.
Internacional
Já a situação do Inter é um pouco mais complicada. Uma derrota pode deixar o time ainda mais perto da zona de rebaixamento, especialmente se o Santos derrotar o lanterna Sport. Pressionada com a situação, a comissão técnica de Ramón Díaz deve ir para a 13ª escalação em 13 jogos. A tendência é que Carbonero e Luis Otávio voltem ao time. A provável escalação tem Rochet; Bruno Gomes (Aguirre), Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick; Vitinho e Carbonero (Borré).