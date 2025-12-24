Valdecir de Deus Correa, o "Buiú", deverá ser extubado gradualmente

Cascavel - Com enorme pesar, Cascavel se despede de Valdecir de Deus Correa, o querido Buiú, figura marcante e presença constante nos eventos esportivos da cidade.
Mais do que um torcedor assíduo, Buiú fazia parte do cotidiano esportivo cascavelense. Seu jeito simples e carismático transformava jogos e competições em momentos de convivência e alegria.
Seu falecimento deixa um vazio na cidade, especialmente entre aqueles que compartilharam arquibancadas e histórias com ele. Buiú parte, mas deixa uma lembrança viva de amor pelo esporte.
Descanse em paz, nosso querido Buiú.
Fonte: FC Cascavel
Atualização
Apesar da nota emitida pelo FC Cascavel, que foi apagada pouco tempo depois, a família informou que a morte não foi oficialmente declarada, apesar da situação crítica. O procedimento de extubação, que é a retirada dos tubos de oxigênio, deve ocorrer de forma gradual.
Novidades do caso deverão ser repassadas posteriormente.