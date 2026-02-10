Cascavel - A TV Paraná Turismo transmite ao vivo para todo o Brasil, nesta quarta-feira (11), um dos jogos decisivos do Campeonato Paranaense 2026. O confronto entre FC Cascavel e Andraus define quem permanece na elite do futebol estadual e quem será o último rebaixado da competição. A transmissão começa às 19h45, com cobertura para todo o Brasil.

A partida carrega um clima de decisão. Após vencer o jogo de ida em Curitiba por 1 a 0, o Cascavel entra em campo com a vantagem do empate para garantir a permanência na primeira divisão. Já o Andraus precisa vencer por dois gols de diferença para se salvar no tempo normal. Caso vença por apenas um gol, a definição da vaga será nos pênaltis.

A disputa faz parte dos playoffs de rebaixamento, popularmente chamados de “Torneio da Morte”, criados a partir da nova fórmula de disputa do Estadual. Em vez do rebaixamento automático, as equipes que terminaram na penúltima e última colocação de seus grupos ganharam uma chance de permanecer na elite.

No último domingo (08), o Maringá confirmou sua permanência ao vencer novamente o Galo Maringá, desta vez por 2 a 1, assegurando vaga na primeira divisão em 2027. Agora, resta apenas uma vaga, que será decidida nesta quarta-feira.