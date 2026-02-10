Cascavel - A TV Paraná Turismo transmite ao vivo para todo o Brasil, nesta quarta-feira (11), um dos jogos decisivos do Campeonato Paranaense 2026. O confronto entre FC Cascavel e Andraus define quem permanece na elite do futebol estadual e quem será o último rebaixado da competição. A transmissão começa às 19h45, com cobertura para todo o Brasil.
A partida carrega um clima de decisão. Após vencer o jogo de ida em Curitiba por 1 a 0, o Cascavel entra em campo com a vantagem do empate para garantir a permanência na primeira divisão. Já o Andraus precisa vencer por dois gols de diferença para se salvar no tempo normal. Caso vença por apenas um gol, a definição da vaga será nos pênaltis.
A disputa faz parte dos playoffs de rebaixamento, popularmente chamados de “Torneio da Morte”, criados a partir da nova fórmula de disputa do Estadual. Em vez do rebaixamento automático, as equipes que terminaram na penúltima e última colocação de seus grupos ganharam uma chance de permanecer na elite.
No último domingo (08), o Maringá confirmou sua permanência ao vencer novamente o Galo Maringá, desta vez por 2 a 1, assegurando vaga na primeira divisão em 2027. Agora, resta apenas uma vaga, que será decidida nesta quarta-feira.
Enquanto isso, o Campeonato Paranaense 2026 entra em sua reta final. As semifinais já estão definidas: Londrina x Athletico e Operário x Coritiba disputam as vagas na grande decisão do título estadual.
Pelo terceiro ano consecutivo, a TV Paraná Turismo leva aos torcedores a transmissão completa de partidas da primeira divisão do futebol estadual, em parceria com a Federação Paranaense de Futebol (FPF). A emissora tem sido presença constante nas noites de quarta-feira, com cobertura ao vivo, detalhes dos confrontos e valorização do futebol do Estado.
COMO ASSISTIR
Além da TV aberta, o duelo entre Cascavel e Andraus poderá ser acompanhado pelos canais 9.1 UHF em Curitiba e Matinhos, 44.1 UHF em Foz do Iguaçu, 33.1 UHF em Londrina, 31.1 UHF em Cornélio Procópio, 50.1 UHF em Palotina, 30.1 UHF em Umuarama, e 50.1 UHF em Campo Mourão; canal 509 na Claro/NET, pela antena parabólica no satélite Star One D2 (frequência 4056 – Banda C), pela Banda KU no canal 236 e pela SKY TVRO, canal 66.
Fonte: AEN