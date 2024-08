TURISMO NACIONAL: No Velocitta, José Neto defende liderança dos rookies

A categoria dos carros mais vendidos do país chega pela primeira vez ao Autódromo Velocitta, em Mogi-Guaçu (SP), desde que adotou a nova geração de carros como VW Polo, Toyota Yaris, Citroen C3, Fiat Argo, Peugeot 208, Hyundai HB20, entre outros modelos. Em jogo está a liderança do campeonato Overall, que reúne as competições de corridas Sprint e Endurance, além das categorias rookies e sênior. Atual líder da pontuação entre os pilotos estreantes, o goiano José Neto chega ao interior paulista embalado pelos bons resultados na etapa passada e por uma sequência de participações nas corridas na terra.

“São três eventos seguidos nas provas na terra desde a corrida em Interlagos, com um nono lugar no Brasileiro de kartcross e a liderança do Campeonato Baiano. Agora, é virar a chave para voltar a acelerar no asfalto e trabalhar para manter a liderança entre os rookies e manter a proximidade com os líderes da categoria B”, aponta José Neto, que terá em seu carro as marcas da Auto Importados, Go Imports, FBS Lubrificantes Especiais e Ion Motors.

Na categoria B, José Neto é o quarto colocado no geral, superando alguns pilotos mais experientes. Ele aposta no conhecimento da pista para conquistar pódios na etapa.

“Velocitta é uma pista que gosto muito e já corri lá algumas vezes por outras categorias. Claro que outros pilotos também já andaram lá, mas pode ser um diferencial para agilizar a adaptação com o carro”, aponta José Neto.

A programação de pista será aberta na sexta-feira com três treinos livres e o treino classificatório que define o grid. A previsão de corridas marca quatro provas para o sábado e duas para domingo, todas com transmissões no youtube/TurismoNacionalBR.

Classificação Turismo Nacional B

1º – João Cardoso, 318 pontos

2º – Daniel Nino, 310 pontos

3º – Pedro Pinheiro, 216

4º – José Neto, 209 pontos

5º – Rafael de Paula, 194 pontos

6º – Victor Manzini, 187 pontos

7º – Augusto Sangalli, 174 pontos

8º – Junior Helte, 161 pontos

9º – Thiago Guinzelli, 82 pontos

10º – Guilherme Debellis, 76 pontos

11º – Felipe Pedrosa, 65 pontos

12º -Josias Esmério, 63 pontos

13º – Junior Martins, 59 pontos

14º – Américo Lanzoni, 59 pontos

15º – Rafael Manzini, 50 pontos

16º – Bruna Dias/João Américo, 39 pontos

17º – Rafael Correa, 10 pontos

18º – Edu Vale, 0