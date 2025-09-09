Turismo Nacional, equilíbrio em Cascavel

Cascavel - Seis corridas e 11 vencedores diferentes. A Turismo Nacional entregou tudo e mais um pouco em termos de equilíbrio, competitividade e uma infinidade de disputas na pista em jornada válida pela 5ª etapa da temporada 2025, concluída domingo (7), no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR).
A categoria concluiu a quarta rodada válida pelo campeonato sprint com mais duas provas, que renderam dois vencedores distintos na divisão A e outros dois na B. Somente um piloto se repetiu no topo do pódio em todo o fim de semana: Ale Xavier, na categoria B.