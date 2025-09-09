Turismo Nacional, equilíbrio em Cascavel

FUTSAL

Cascavel goleia o líder Magnus diante da torcida e sobe na tabela da LNF

Cascavel - O Cascavel Futsal fez grande atuação na noite deste sábado (06) e venceu o Magnus por 5 a 1, no Ginásio da Neva, pela 20ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Com o apoio da torcida que lotou as arquibancadas, a Serpente Tricolor chegou aos 35 pontos e subiu para a 6ª colocação […]