Cascavel e Paraná - O ano de 2025 foi marcado por desafios, mas também por conquistas significativas para o Tuiuti Esporte Clube. A avaliação é do presidente da entidade, Antonio Vecchiato, que, apesar dos percalços impostos pelo cenário político e econômico, faz um balanço positivo da gestão, destacando investimentos, crescimento esportivo e planejamento responsável.

“Foi um ano bastante desafiador, não apenas para o clube, mas para toda a sociedade. Ainda assim, 2025 foi um bom ano. Conseguimos avançar, investir e colocar em prática aquilo que era prioridade”, afirmou Vecchiato. Segundo ele, todas as ações foram planejadas dentro da realidade financeira do clube, respeitando prazos e assegurando a sustentabilidade a longo prazo.

Entre os principais investimentos está a etapa final das obras do novo salão social, o Salão Azul, com capacidade para cerca de 200 pessoas. O espaço irá complementar o salão principal do clube, que comporta até 3 mil pessoas. “Tudo o que planejamos é executado com responsabilidade, dentro de um cronograma que o clube consegue cumprir”, explicou o presidente.

No campo esportivo, 2025 também trouxe motivos para comemoração. A equipe sub-15 do Tuiuti conquistou o bicampeonato paranaense, reforçando a qualidade do trabalho de base desenvolvido pela instituição. Atualmente, o clube mantém escolinhas em diversas categorias, do sub-8 ao sub-16. “O esporte é uma grande oportunidade para crianças e adolescentes. Ele ajuda a afastar os jovens de caminhos ruins e fortalece o convívio familiar por meio do lazer saudável”, destacou Vecchiato.

O Tuiuti conta hoje com cerca de 2 mil associados, além de uma fila de espera que ultrapassa mil pessoas. Para o presidente, o número reflete a valorização do clube, mas exige cautela. “Não adianta apenas aumentar o quadro social. É fundamental garantir vagas, atividades e qualidade no atendimento para quem já faz parte do clube”, ressaltou.