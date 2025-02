Tragédia: Jogador do XV de Jaú, morre pouco antes de jogo começar

O atacante Gabriel Popó, do XV de Jaú, morreu neste domingo (16), aos 26 anos. Apesar de nas redes sociais circularem informações de que o jogador teria sofrido um infarto fulminante ou um mal súbito, o time informou que “a causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável”. Ele morreu no alojamento do clube.