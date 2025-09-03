Trabalho de base rende frutos para Ginástica Rítmica de cascavelense

Cascavel - A ginástica rítmica vem se consolidando como um dos esportes mais vitoriosos de Cascavel. O trabalho de base com jovens atletas já começa a render frutos, com resultados expressivos em competições estaduais e a revelação de talentos que podem, no futuro, representar o Brasil em eventos nacionais e internacionais.
Na última semana, a equipe cascavelense brilhou no Campeonato Paranaense, disputado nas categorias pré-infantil e infantil, e voltou para casa com uma coleção de medalhas e troféus.
No Pré-Infantil Nível 1, Cascavel foi destaque como a equipe com o maior número de finalistas por aparelho e a que conquistou mais medalhas. Ana Clara Cândido, Anna Luiza Dalgallo, Livia Pinha e Valentina Wolski garantiram o título por equipes, além de somarem nove medalhas nas disputas individuais por aparelhos.
A equipe do Pré-Infantil Nível 2, formada por Giulia de Souza, Júlia Quevedo, Lara Fernandes, Louise de Souza e Mariáh Mufatto, conquistou o vice-campeonato por equipes e ainda faturou seis medalhas no individual geral. No Nível 3, Cascavel garantiu uma prata e um bronze no individual.
Entre as atletas do Infantil Nível 1, mais um título por equipe foi conquistado, com as ginastas Amanda Krefta, Ana Laura Signori, Andressa Martins, Evellyn Spanhol e Rayanne Antunes. O bom desempenho se repetiu no Infantil Nível 2, com Beatriz Scussiatto, Natália Vogel e Sophia Costa, que também subiram ao pódio com o título por equipes.