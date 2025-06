Torcida solidária: Stein Cascavel promove campanha do agasalho no jogo do próximo domingo (29)

Cascavel - A estação mais fria do ano chegou no dia 20 de junho e trouxe com ela quedas acentuadas de temperatura. A baixa nos termômetros, somada à sensação térmica e ao ar frio típico do inverno, faz com que o calor do corpo diminua, causando a sensação de frio. Para conter o desconforto e manter o corpo aquecido, recorremos a roupas e cobertores com tecidos mais quentes e pesados. No entanto, para muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e lutam todos os dias para garantir o básico, o frio se torna um grande vilão.

Com o propósito de ajudar causas como esta, o Stein Cascavel Futsal irá promover uma campanha do agasalho durante seu próximo jogo, proporcionando ao torcedor Víbora Azul a chance de vibrar pelo time do coração e, ao mesmo tempo, aquecer o lar de famílias cascavelenses. A ação será em conjunto com o patrocinador do time, Meinerz Esportes e o Provopar Cascavel, entidade que há mais de três décadas atua no atendimento de pessoas carentes no município.

O Provopar Cascavel hoje atende mais de seis mil famílias, parte desse número de pessoas cadastradas dependem do brechó social. É um espaço em formato de loja onde as roupas são todas entregues de forma gratuita.

“Sempre que se aproxima o inverno, famílias têm nos procurado em busca de doações de roupas, calçados, cobertores, meias, enfim, tudo o que possa aquecer as pessoas de suas casas. Quando conseguimos essas doações, nós fazemos aqui um mutirão onde separamos essas roupas entre as de inverno, logo em seguida são feitas as entregas o mais rápido possível”, explica a coordenadora da instituição, Néia Alberton.

Campanha do agasalho

A arrecadação de agasalhos acontecerá na entrada do ginásio da Neva no próximo domingo (29), durante a partida do Stein Cascavel Futsal contra o ADEF/APCEF (DF), pela Liga Nacional de Futsal Feminino.