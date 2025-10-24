Toledo recebe Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica

Toledo - O Ginásio de Esportes Alcides Pan, em Toledo, será o palco das grandes apresentações da ginástica rítmica paranaense nos dias 24, 25 e 26 de outubro. A cidade sedia o Campeonato Paranaense de Conjuntos e Trios de Ginástica Rítmica e o festival Gym Paraná Sudoeste 2025, eventos que reúnem atletas de 25 municípios do estado.
A cerimônia de abertura oficial acontece nesta sexta-feira (24), às 19h, com presença de delegações, técnicos e autoridades esportivas.
Mais de 400 participantes confirmados
De acordo com o secretário de Esportes e Lazer de Toledo, Jozimar Polasso, a competição reforça o protagonismo do município no esporte paranaense.
“Receberemos em torno de 440 pessoas, entre atletas e treinadores. Isso mostra a grandeza dessa competição e o quão importante é poder sediar eventos de ginástica rítmica, que ajudam a divulgar o esporte para toda a população”, destacou.
Os treinamentos oficiais começaram na quinta-feira (23), e as apresentações iniciam na tarde de sexta (24), com as primeiras categorias em disputa.
Quatro categorias em disputa
O Campeonato Paranaense de Conjuntos e Trios de Ginástica Rítmica reúne atletas nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto, distribuídas em níveis 1, 2 e 3. As apresentações são realizadas em diferentes turnos, com premiações diárias.
Já o Gym Paraná Sudoeste, um festival de ginástica para todos, terá treinamento escalonado no sábado (25), às 12h, e apresentações abertas ao público a partir das 19h, seguidas pela cerimônia de premiação.
Programação completa
Sexta-feira (24)
- 15h30 às 17h30: Competição – Conjuntos Nível 3 (Apresentação 1)
- 17h30 às 19h: Competição – Conjuntos Nível 1 (Apresentação 1)
- 19h: Abertura oficial e premiação – Conjunto Juvenil Nível 3
Sábado (25)
- 09h30 às 11h40: Competição – Trios Nível 1, 2 e 3 (Apresentação única)
- 11h40: Premiação – Trios Geral
- 12h: Treinamento escalonado – Gym Paraná
- 13h30 às 15h10: Competição – Conjuntos Nível 2 (Apresentação 1)
- 15h10: Premiação – Conjunto Adulto Nível 2 Geral
- 15h20 às 17h20: Competição – Conjuntos Nível 3 (Apresentação 2 – Finais)
- 17h20 às 19h: Competição – Conjuntos Nível 1 (Apresentação 2)
- 19h às 19h20: Gym Paraná Sudoeste
- 19h20: Premiação – Conjunto Geral Nível 1 e 3 e Gym Paraná Sudoeste
Domingo (26)
- 09h às 10h40: Competição – Conjuntos Nível 2 (Apresentação 2)
- 10h40 às 11h30: Competição – Conjuntos Nível 1 (Finais por aparelho)
- 11h30: Premiação – Conjunto Geral Nível 2 e Por Aparelho Nível 1
Ginástica rítmica em destaque no Paraná
Com a realização do Campeonato Paranaense e do Gym Paraná Sudoeste 2025, Toledo reforça sua posição como uma das cidades referência em ginástica rítmica no estado. Os eventos são uma oportunidade de troca de experiências, integração entre atletas e valorização do esporte feminino, além de incentivar novos talentos.
