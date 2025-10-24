Toledo recebe Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica

Toledo - O Ginásio de Esportes Alcides Pan, em Toledo, será o palco das grandes apresentações da ginástica rítmica paranaense nos dias 24, 25 e 26 de outubro. A cidade sedia o Campeonato Paranaense de Conjuntos e Trios de Ginástica Rítmica e o festival Gym Paraná Sudoeste 2025, eventos que reúnem atletas de 25 municípios do estado.

A cerimônia de abertura oficial acontece nesta sexta-feira (24), às 19h, com presença de delegações, técnicos e autoridades esportivas.

Mais de 400 participantes confirmados

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer de Toledo, Jozimar Polasso, a competição reforça o protagonismo do município no esporte paranaense.

“Receberemos em torno de 440 pessoas, entre atletas e treinadores. Isso mostra a grandeza dessa competição e o quão importante é poder sediar eventos de ginástica rítmica, que ajudam a divulgar o esporte para toda a população”, destacou.

Os treinamentos oficiais começaram na quinta-feira (23), e as apresentações iniciam na tarde de sexta (24), com as primeiras categorias em disputa.

Quatro categorias em disputa

O Campeonato Paranaense de Conjuntos e Trios de Ginástica Rítmica reúne atletas nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto, distribuídas em níveis 1, 2 e 3. As apresentações são realizadas em diferentes turnos, com premiações diárias.

Já o Gym Paraná Sudoeste, um festival de ginástica para todos, terá treinamento escalonado no sábado (25), às 12h, e apresentações abertas ao público a partir das 19h, seguidas pela cerimônia de premiação.

Programação completa

Sexta-feira (24)

  • 15h30 às 17h30: Competição – Conjuntos Nível 3 (Apresentação 1)
  • 17h30 às 19h: Competição – Conjuntos Nível 1 (Apresentação 1)
  • 19h: Abertura oficial e premiação – Conjunto Juvenil Nível 3

Sábado (25)

  • 09h30 às 11h40: Competição – Trios Nível 1, 2 e 3 (Apresentação única)
  • 11h40: Premiação – Trios Geral
  • 12h: Treinamento escalonado – Gym Paraná
  • 13h30 às 15h10: Competição – Conjuntos Nível 2 (Apresentação 1)
  • 15h10: Premiação – Conjunto Adulto Nível 2 Geral
  • 15h20 às 17h20: Competição – Conjuntos Nível 3 (Apresentação 2 – Finais)
  • 17h20 às 19h: Competição – Conjuntos Nível 1 (Apresentação 2)
  • 19h às 19h20: Gym Paraná Sudoeste
  • 19h20: Premiação – Conjunto Geral Nível 1 e 3 e Gym Paraná Sudoeste

Domingo (26)

  • 09h às 10h40: Competição – Conjuntos Nível 2 (Apresentação 2)
  • 10h40 às 11h30: Competição – Conjuntos Nível 1 (Finais por aparelho)
  • 11h30: Premiação – Conjunto Geral Nível 2 e Por Aparelho Nível 1

Ginástica rítmica em destaque no Paraná

Com a realização do Campeonato Paranaense e do Gym Paraná Sudoeste 2025, Toledo reforça sua posição como uma das cidades referência em ginástica rítmica no estado. Os eventos são uma oportunidade de troca de experiências, integração entre atletas e valorização do esporte feminino, além de incentivar novos talentos.

Fonte: Prefeitura de Toledo

