Toledo recebe Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica

Toledo - O Ginásio de Esportes Alcides Pan, em Toledo, será o palco das grandes apresentações da ginástica rítmica paranaense nos dias 24, 25 e 26 de outubro. A cidade sedia o Campeonato Paranaense de Conjuntos e Trios de Ginástica Rítmica e o festival Gym Paraná Sudoeste 2025, eventos que reúnem atletas de 25 municípios do estado.

A cerimônia de abertura oficial acontece nesta sexta-feira (24), às 19h, com presença de delegações, técnicos e autoridades esportivas.

Mais de 400 participantes confirmados

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer de Toledo, Jozimar Polasso, a competição reforça o protagonismo do município no esporte paranaense.

“Receberemos em torno de 440 pessoas, entre atletas e treinadores. Isso mostra a grandeza dessa competição e o quão importante é poder sediar eventos de ginástica rítmica, que ajudam a divulgar o esporte para toda a população”, destacou.

Os treinamentos oficiais começaram na quinta-feira (23), e as apresentações iniciam na tarde de sexta (24), com as primeiras categorias em disputa.

Quatro categorias em disputa

O Campeonato Paranaense de Conjuntos e Trios de Ginástica Rítmica reúne atletas nas categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto, distribuídas em níveis 1, 2 e 3. As apresentações são realizadas em diferentes turnos, com premiações diárias.