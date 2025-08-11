Toledo abre edição local dos Jogos Escolares Bom de Bola

Toledo - A bola rolou cedinho para a modalidade de futebol dentro dos Jogos Escolares do Paraná, com os Jogos Escolares Bom de Bola nas categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos. Em Toledo serão 32 equipes, de 17 escolas, participando dos jogos que começaram nesta segunda-feira (11) e seguirão até a próxima semana. “Tivemos novamente um recorde de inscritos em comparação com os anos anteriores”, comemora o secretário de Esportes e Lazer, Jozimar Polasso.

Ele explica que esta é uma fase municipal, valendo vaga para a macro regional, e depois à fase final.

“O Bom de Bola é um movimento de integração. Quando o prefeito Mario Costenaro fala de integração entre as comunidades, é isso que a gente está trazendo”, explica Polasso, ressaltando ser esta uma política inserida no Plano de Governo da gestão de Costenaro.

Exemplos para a vida

O técnico do Colégio Estadual Jardim Europa, professor Johnnes Mateus Dias, foi um dos primeiros a colocar seu time em campo e destaca a importância da atividade esportiva todos os dias, em especial quando envolve a competição. Segundo ele, os momentos que estas crianças e adolescentes enfrentam no Piá Bom de Bola ultrapassa as linhas do gramado.