Toledo abre edição local dos Jogos Escolares Bom de Bola

Toledo - A bola rolou cedinho para a modalidade de futebol dentro dos Jogos Escolares do Paraná, com os Jogos Escolares Bom de Bola nas categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos. Em Toledo serão 32 equipes, de 17 escolas, participando dos jogos que começaram nesta segunda-feira (11) e seguirão até a próxima semana. “Tivemos novamente um recorde de inscritos em comparação com os anos anteriores”, comemora o secretário de Esportes e Lazer, Jozimar Polasso.
Ele explica que esta é uma fase municipal, valendo vaga para a macro regional, e depois à fase final.
“O Bom de Bola é um movimento de integração. Quando o prefeito Mario Costenaro fala de integração entre as comunidades, é isso que a gente está trazendo”, explica Polasso, ressaltando ser esta uma política inserida no Plano de Governo da gestão de Costenaro.
Exemplos para a vida
O técnico do Colégio Estadual Jardim Europa, professor Johnnes Mateus Dias, foi um dos primeiros a colocar seu time em campo e destaca a importância da atividade esportiva todos os dias, em especial quando envolve a competição. Segundo ele, os momentos que estas crianças e adolescentes enfrentam no Piá Bom de Bola ultrapassa as linhas do gramado.
“Não é só a questão de jogar… é o saber perder, saber ganhar. Então isso é importante porque isso vocês vão levar para a vida deles”.
Jhoness lembra ainda que dentro das atividades procura estimulá-los a participar de todas as competições, em todos os níveis e em várias modalidades, “para que eles tenham pelo menos uma atividade fora escola e que tenha uma orientação também para porque isso sirva como um treino para vida, algo como treinar a própria maturidade.
Resultados
Os resultados dos jogos desta segunda foram estes: Masculino A – La Salle 8 x 0 Jardim Europa; Colégio Cívico Militar Antonio José Reis 2 x 4 Incomar; Dario Vellozo 1 x 5 Premen; Jardim Gisela 5 x 3 Colégio Francisco Galdino de Lima. No Masculino B – La Salle 2 x 0 Colégio Cívico Militar Antonio José Reis; Colégio Cívico Militar Novo Horizonte 0 x 2 Colégio Dr. João Cândido Ferreira; Colégio Cívico Militar Jardim Maracanã 1 x 2 Colégio Francisco Galdino de Lima; Incomar 3 x 0 Colégio Adventista; Colégio Senador Atílio Fontana 0 x 3 Colégio Jardim Gisela; Colégio Jardim Porto Alegre 1 x 0 Colégio Jardim Europa.
Fonte: Prefeitura de Toledo