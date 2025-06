Times da Segundona inflam Copa Paraná

Cascavel e Paraná - Na edição de ontem, publicamos que apenas seis equipes da primeira divisão do futebol paranaense tinham interesse na disputa da Copa Paraná, que vai definir o quinto representante do estado na Copa do Brasil. Ontem, a Federação Paranaense divulgou um levantamento feito com equipes da Divisão de Acesso e da Terceirona, e ampliou para 14 o número de equipes interessadas na disputa.