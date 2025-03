Times da ’Ouro’ na reta final de preparação

Cascavel - Na próxima semana será disputada a rodada de abertura da Série Ouro do futsal paranaense. Por isso, o ritmo de preparação das equipes segue intenso. Além dos treinamentos, os times optaram por realizarem jogos-treinos durante o período e a participação em torneios quadrangulares para ganharem mais ritmo de jogo. O Cascavel Futsal também adotou a tática, com os amistosos anunciados contra Umuarama e Foz, mas também com jogos contra ABF/Beltrão e Dois Vizinhos.

Os times do Sudoeste estão na mesma toada. O Marreco Beltrão fez jogos na região e no Rio Grande do Sul, assim como o Pato Futsal.

São Miguel

O amarelinho do Oeste está preparando a sua estrutura para ingressar na Liga Futsal em 2026. O time comprou uma franquia e contou com uma pequena alteração no percentual de equipes por estado no regulamento. Uma das primeiras atitudes foi contratar Ricardo Ronqui para ser o gestor da equipe. O profissional já tem experiência com o Marreco Futsal e com a ABF, novo time de Francisco Beltrão.