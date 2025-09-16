Times da elite levam a melhor rodada de abertura da FPF

Cascavel e Paraná - A rodada inaugural da Taça FPF pode ser uma base de análise para comparações entre os times que disputam a principal divisão do futebol paranaense e os que estão na Divisão de Acesso. Nos confrontos realizados no fim de semana, Cascavel , Cianorte e Azuriz levaram a melhor sobre times do Acesso. Já no duelo entre o time que sobe e o que desce em 2026, Foz e Rio Branco resultou no único empate da rodada.

O Cascavel não encontrou dificuldades para superar o Batel, por 2 a 0. Mais que a vitória, outros fatores também foram comemorados, como a boa estreia dos jogadores do sub-20, o goleiro Felipe e o lateral Antony. “Conseguimos impor nossa ideia de jogo em boa parte da partida. No início, até pela falta de ritmo, demoramos um pouco. Depois, quando a equipe se acertou, se soltou, passamos a ter um volume ofensivo muito alto, algo que tende a ser aprimorado ainda mais”, analisou o técnico Cesar Bueno, já visualizando a fase decisiva da competição.

O técnico terá mais uma semana para ajustar alguns detalhes técnicos, uma vez que a próxima partida acontecerá somente no próximo domingo, em Campo Mourão, contra o Nacional.