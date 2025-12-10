O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O confronto da volta será no domingo, às 18h, na Neo Química Arena. Já as partidas da final estão marcadas para os dias 17 e 21 deste mês.

O Corinthians busca o seu quarto título da Copa do Brasil. Os troféus anteriores foram conquistados em 1995, 2002 e 2009. Por conta de algumas lesões, o técnico Dorival Júnior tem dúvidas para confirmar a escalação.