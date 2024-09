Talentos LNF: Cascavel enfrenta o São Lourenço em busca da classificação

FC CASCAVEL

Serpente estreia com vitória na Copa Sul Sub-20

O Futebol Clube Cascavel começou sua caminhada na Copa Sul Sub-20 com uma vitória contundente sobre o Criciúma, atual campeão catarinense no sábado (7). A competição reúne as melhores equipes do Sul do Brasil, classificadas com base em seus desempenhos nos campeonatos estaduais. O jogo começou de forma intensa, e antes do primeiro minuto, o […]