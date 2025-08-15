Talentos de Jesus transforma vidas e celebra sucesso da 4ª Copa Aurinegro

Cascavel - Com o objetivo de promover inclusão social por meio do esporte, o Futebol Clube Cascavel encerrou mais uma etapa de sucesso do projeto Talentos de Jesus, que atende crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Entre as principais ações realizadas neste ano está a 4ª edição da Copa Aurinegro, competição que reuniu quase 2.400 crianças de cerca de 30 cidades da região.
A Copa foi realizada entre os meses de fevereiro e junho, com patrocínio da Itaipu Binacional, e proporcionou muito mais do que troféus e medalhas: fortaleceu vínculos entre comunidades, incentivou a prática esportiva e disseminou valores como respeito, amizade e solidariedade. O ambiente de integração entre a “piazada” e espírito esportivo marcou cada rodada, tornando o evento um verdadeiro exemplo de como o futebol pode transformar vidas desde a base.
Ao longo da competição, crianças e adolescentes viveram momentos únicos dentro e fora de campo. Com jogos bastante disputados, a Copa deixou um legado positivo para os participantes e seus familiares, reforçando o compromisso do FC Cascavel com a responsabilidade social.
Base Forte Sub-11
Outro pilar importante do projeto foi o trabalho realizado com a equipe Base Forte Sub-11, que envolveu meninos de 8 a 11 anos em núcleos localizados em regiões de maior vulnerabilidade social.
Ao longo da temporada, os pequenos atletas participaram de torneios como a própria Copa Aurinegro e também da Super Copa Aurinegro Internacional, enfrentando equipes de diferentes cidades e países.
A vivência em competições fortaleceu o aprendizado dentro e fora das quatro linhas. Mais do que vitórias e resultados, o maior legado foi o desenvolvimento pessoal de cada participante. Foram meses de treinos, convivência e superação, com destaque para o fortalecimento de valores como disciplina, respeito, união e perseverança.
“Olheiros” atentos
Quem sabe, entre os rostos sorridentes desses meninos, não esteja um futuro craque do time profissional do FC Cascavel? O projeto acredita no potencial de cada criança, oferecendo não apenas oportunidades no esporte, mas também esperança e novas perspectivas para o futuro.
Aliás, nos últimos anos a base da Serpente Aurinegra revelou jogadores que hoje defendem os principais clubes do país. O time sub-20, por exemplo, foi vice-campeão Paranaense este ano, e garantiu uma vaga inédita na Copa do Brasil de 2026, na categoria.
Em 2026, pelo segundo ano consecutivo, o FC Cascavel estará na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de base do futebol brasileiro.