Talentos de Jesus transforma vidas e celebra sucesso da 4ª Copa Aurinegro

Cascavel - Com o objetivo de promover inclusão social por meio do esporte, o Futebol Clube Cascavel encerrou mais uma etapa de sucesso do projeto Talentos de Jesus, que atende crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Entre as principais ações realizadas neste ano está a 4ª edição da Copa Aurinegro, competição que reuniu quase 2.400 crianças de cerca de 30 cidades da região.

A Copa foi realizada entre os meses de fevereiro e junho, com patrocínio da Itaipu Binacional, e proporcionou muito mais do que troféus e medalhas: fortaleceu vínculos entre comunidades, incentivou a prática esportiva e disseminou valores como respeito, amizade e solidariedade. O ambiente de integração entre a “piazada” e espírito esportivo marcou cada rodada, tornando o evento um verdadeiro exemplo de como o futebol pode transformar vidas desde a base.

Ao longo da competição, crianças e adolescentes viveram momentos únicos dentro e fora de campo. Com jogos bastante disputados, a Copa deixou um legado positivo para os participantes e seus familiares, reforçando o compromisso do FC Cascavel com a responsabilidade social.

Base Forte Sub-11

Outro pilar importante do projeto foi o trabalho realizado com a equipe Base Forte Sub-11, que envolveu meninos de 8 a 11 anos em núcleos localizados em regiões de maior vulnerabilidade social.

Ao longo da temporada, os pequenos atletas participaram de torneios como a própria Copa Aurinegro e também da Super Copa Aurinegro Internacional, enfrentando equipes de diferentes cidades e países.