Cascavel e Paraná - Depois de duas partidas fora de casa pela Taça FPF, o FC Cascavel vai reencontrar o torcedor aurinegro. A equipe recebe o Cianorte, neste sábado (11), às 15h30, no Estádio Olímpico Regional.
O jogo é um confronto direto entre as equipes para decidir qual time vai terminar a primeira fase na liderança do grupo A. O Leão é o líder com 7 pontos, e a Serpente está no 2º lugar, com um ponto a menos. Quem vencer garante a liderança e enfrentará um time com menor aproveitamento na segunda fase.
Correndo “pelas beiradas” está o Athletico Paranaense, com cinco pontos. O Furacão está participando da competição com a equipe sub-23, já que o time principal está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro.
No caso de um empate entre Cascavel e Cianorte, e vitória do time da capital, a disputa pela liderança será definida nos critérios de desempate. O quarto time classificado do grupo é o Batel de Guarapuava, que soma quatro pontos. O Nacional, zerado até o momento, não tem mais chances de se classificar.
Grupo B e a Classificação
Do outro lado, no grupo B, somente o Azuriz está com a classificação confirmada. Rio Branco, Coritiba, Patriotas e Foz do Iguaçu vão brigar na rodada final e um deles ficará pelo caminho.