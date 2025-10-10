Cascavel e Paraná - Depois de duas partidas fora de casa pela Taça FPF, o FC Cascavel vai reencontrar o torcedor aurinegro. A equipe recebe o Cianorte, neste sábado (11), às 15h30, no Estádio Olímpico Regional.

O jogo é um confronto direto entre as equipes para decidir qual time vai terminar a primeira fase na liderança do grupo A. O Leão é o líder com 7 pontos, e a Serpente está no 2º lugar, com um ponto a menos. Quem vencer garante a liderança e enfrentará um time com menor aproveitamento na segunda fase.

Correndo “pelas beiradas” está o Athletico Paranaense, com cinco pontos. O Furacão está participando da competição com a equipe sub-23, já que o time principal está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro.